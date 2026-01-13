La ruta de motos y quads 'Los Maragatos' de la Diputación de Badajoz volverá a poner en valor el entorno natural de Entrín Bajo y su comarca

La localidad de Entrín Bajo volverá a fomentar los deportes del motor y poner en valor su el entorno natural y la gastronomía de la comarca a través de la tercera edición de su Concentración y Ruta de Quads y Motos de Campo y Carretera 'Los Maragatos', que tendrá lugar el próximo domingo día 18.

Organizada por el Consistorio local, cuenta con la colaboración de la la Diputación de Badajoz y la asociación local Locos de Barros, además de distintas empresas. Al igual que en las anteriores ediciones, el objetivo es igualar o superar los 100 participantes y más de 500 aficionados. Entre ellos, se espera la llegada de muchos procedentes de Cáceres, Huelva, Sevilla o, incluso, de Portugal.

Deporte, medio natural y convivencia

Unos datos que vuelven a demostrar la “consolidación” de una prueba que "combina el deporte, el disfrute responsable del medio natural y la convivencia" y que, además, sirve para dar a conocer "el gran patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Entrín, Nogales, Santa Marta, La Parra y Salvatierra de los Barros", ha manifestado la diputada provincial Paqui Silva.

En el mismo sentido, Eduardo Jiménez, alcalde de Entrín Bajo, ha destacado el interés que despierta la cita para los amantes del motor y la implicación de las otras cuatro localidades por las que discurre el trazado. En ese sentido, ha avanzado que, como suele ser habitual, no se repetirá el trayecto de las anteriores ediciones y que, además, este será una "sorpresa" y se desvelará a los pilotos poco antes de comenzar la prueba.

Tres rutas distintas

Por otra parte, el regidor local ha indicado que habrá tres rutas distintas (para quads, para motos de campo y para motos de carretera), cuyos recorridos oscilan entre los 112 y los 130 kilómetros. Ambas compartirán parte de su trayecto, atravesando los términos municipales de Nogales, Santa Marta, La Parra y Salvatierra de los Barros. También es posible que también participen algunos buggys y ATV.

Comenzará a las diez de la mañana, tendrá una parada de avituallamiento para todos los participantes en torno a las 11.30 horas y finalizará a mediodía, cuando los pilotos compartirán un cocido de patatas con costillas.

Para participar

Las personas interesadas en participar pueden contactar con el Ayuntamiento a través del 924481004, por Whatsapp al 675683394 o en el correo electrónico aytoentrinbajo@gmail.com. El precio de la inscripción es de 20 euros.