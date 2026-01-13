Los trabajadores municipales de Badajoz recibirán la subida del 2,5 % correspondiente al 2025 el día 15 de enero

El Ayuntamiento de Badajoz realizará el 15 de enero, este mismo viernes, el abono de los atrasos con carácter retroactivo de la subida del 2,5% del pasado año.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado en la mañana de este martes que esto es "como consecuencia del acuerdo a finales de año del Gobierno central con los sindicatos". Este acuerdo pasaba por descongelar los salarios de los funcionarios e incrementarlos un 2,5% en 2025 de manera retroactiva. En este acuerdo se pactó que el abono de la subida se produciría antes de que finalizara el año.

Dos pagos en enero

Ante esta circunstancia, el ayuntamiento pacense lo que hizo, en consecuencia, fue "en primera instancia actualizar esas cantidades en la nómina del mes de diciembre y también en la extraordinaria que se paga en diciembre", ha aseverado el primer edil. De la misma manera, ha detallado que "el día 15 de enero haremos una nómina complementaria en la que se abonarán todos los atrasos correspondientes al ejercicio 2025".

Será a posteriori cuando el Ayuntamiento de Badajoz, "en la nómina de final de mes, se actualizará con el 1,5% adicional que se acordó". Gragera asevera que "el ayuntamiento cumple en la primera fecha disponible con sus empleados y sus funcionarios públicos". Por tanto, los funcionarios y el personal laboral del ayuntamiento pacense recibirán dos pagas en este mes, una el viernes y otra será su nómina en la que ya se recogerá la subida salarial de este 2026.

De esta forma, señala que esto "permite generar o mitigar la pérdida de poder adquisitivo" y que los trabajadores del consistorio "puedan prestar servicio en las mejores condiciones".

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, en la mañana de este martes en la ciudad. / Santi García

La nómina la van a recibir las 1.257 personas que prestan servicios directamente en el Ayuntamiento de Badajoz con una plaza en propiedad o de manera laboral.

La subida del 1,5% del salario supone para el consistorio 850.000 euros al año.