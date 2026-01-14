Suceso
Atropellan a una mujer en Valencia del Ventoso (Badajoz)
La víctima ha sido atendida en estado "menos grave" y trasladada al Hospital de Zafra.
Una mujer de 76 años ha sido atropellada por un turismo esta tarde en la localidad de Valencia del Ventoso, perteneciente a la provincia de Badajoz. Según informa 112 Extremadura, el suceso se ha producido en la calle Estudiante, en concreto, sobre las 15.25 horas.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia medicalizada del SES y una patrulla de Guardia Civil perteneciente a la Unidad de Tráfico.
"Menos grave"
Como consecuencia del atropello, la víctima ha sido herida con un traumatismo en la cara, teniendo que ser trasladada en estado "menos grave" hasta el Hospital de Zafra.
