Canallas, sin filtros y con tres guitarras: Los Lingartos vuelven al Concurso de Murgas de Badajoz con hambre de semifinales

Más afinados, igual de gamberros. Los Lingartos se plantan este año en el Concurso de Murgas de Badajoz con un directo más sólido, algunos cambios en la plantilla y una apuesta musical reforzada. La agrupación pacense, joven, sinvergüenza y sin filtros, mantiene intacta la esencia canalla que la hizo reconocible desde su debut hace tres años.

Afrontan su cuarta participación en el certamen con un objetivo claro: disfrutar del teatro, crecer como grupo y pelear, una vez más, por un puesto en semifinales, como ya lograron el pasado año.

Más guitarras en el escenario

Una de las principales novedades de este 2026 está en el apartado musical. Los Lingartos saldrán este año con tres guitarras, una apuesta clara por mejorar el sonido sin perder la afinación que indican que consiguieron en la última edición. “Intentamos mejorar musicalmente sin dejar de lado la afinación que alcanzamos el año pasado y que este año queremos afianzar”, explica Ismael Prudencio, uno de los componentes del grupo.

El cambio no ha sido casual. La murga ha sufrido dos bajas importantes por motivos laborales, pero lejos de resentirse, el grupo ha incorporado a cuatro nuevos miembros: dos músicos y dos voces, una renovación que, según Prudencio, ha servido para dar “un pasito más” en calidad musical.

Humor negro

En cuanto al repertorio, mantienen la línea que los define desde sus inicios: un tipo canalla, con pizcas de humor negro, letras sin filtro y mucho ritmo, una seña de identidad que conecta directamente con el público y que a veces también les ha traído alguna que otra “mala pasada”. “Somos una murga muy sinvergüenza. No vamos a cambiar esa línea, es nuestro signo de identidad y con lo que disfrutamos cantando”, reconocen.

Volver a pelear

El enfoque con el que llegan al concurso es tan claro como honesto. No hay obsesión, pero sí ambición. “Afrontamos el concurso igual que el año pasado: disfrutar y estar en la pelea. Pasar a semifinales no es una obligación, ni un fracaso no hacerlo, pero sí queremos competir con todo y quedar lo más arriba posible”, señala Prudencio.

Los Lingartos en una de sus actuaciones el año pasado. / Andrés Rodríguez

Cuentan que la sensación interna es positiva. El grupo cree que ha mejorado y quiere demostrarlo sobre el escenario. “Creemos que hemos dado otro paso más y eso es lo que queremos enseñar”. “Lo más complicado es cuando se sube el telón, montar el escenario, que esté todo perfecto y controlar los nervios”, confiesan. A partir de ahí, todo es disfrute. “Pisamos esas tablas una vez al año y hay que hacerlo con todo el respeto que el teatro merece”, añade.

Ensayos casi a diario

Los Lingartos ensayan en su propio local -ubicado en la barriada de Llera- y, como marca el calendario carnavalero, en enero prácticamente ensayan a diario. El grupo debutó en el concurso en 2023 y, aunque premios destacados todavía no han recibido, presumen con humor del que consideran el más importante.“El premio más valioso que tenemos está robado del local de Al Maridi, que son vecinos”, bromean.

La retransmisión debe mejorarse

Con espíritu constructivo, Prudencio señala aspectos mejorables del certamen. Entre ellos, una retransmisión con mejor calidad de sonido pues les parece "imprescindible para que a las casas llegue el audio limpio no con uno de 1790", la posibilidad de permitir más instrumentos en algunas partes, una mejor compensación económica por participación y, en general, un trato más cuidado al murguero dentro del teatro.

Aunque hay una injusticia que no admite debate: “Que no haya bocadillo de calamares en la Marina cuando acabemos”, ironizan.

"Puede sorprender"

Los Lingartos piden al público que escuche, que se deje sorprender y que disfrute. “Venimos con más ganas que nunca. Estamos más preparados y eso es lo que queremos enseñar”.

Los Lingartos en una de sus actuaciones hace dos años. / Andrés Rodríguez

El miércoles, cuando se levante el telón por primera vez esa noche, la murga volverá a cantar con descaro, respeto al teatro y la firme intención de seguir creciendo sobre las tablas del Carnaval de Badajoz.