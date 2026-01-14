Ya se conocen los galardonados de los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad de la Diputación de Badajoz

Ya se conocen los ganadores de la quinta edición de los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad, el galardón de la Diputación de Badajoz que distingue a las personas físicas y jurídicas que destacan por su labor para evitar las discriminaciones por razón de sexo y visibilizar los logros que las mujeres que han desarrollado en los distintos ámbitos de la sociedad como forma de avanzar en el camino hacia la igualdad real.

Los ganadores

En este caso, los ganadores de esta quinta edición del certamen son el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro, por su liderazgo en políticas públicas de igualdad; la Asociación Impara, por más de una década promoviendo la igualdad en el ámbito social; Almattia Formación & Eventos Empresariales, por impulsar el liderazgo femenino en la empresa, la Asociación Mi Vuelo ASÍ, por su labor en prevención de violencia sexual en jóvenes; y Candela Chaves Rodríguez, 'Premio Charo Cordero' por su trabajo en igualdad y memoria histórica.

Isabel Gemio, 'Pionera de la Igualdad'

Por su parte, la periodista y comunicadora extremeña Isabel Gemio ha sido distinguida como 'Pionera de la Igualdad' por su "trayectoria transformadora en los medios y su firme compromiso con la igualdad", según ha subrayado la diputación en nota de prensa. "Gemio rompió barreras en los años 80, visibilizando a las mujeres en espacios dominados por hombres y convirtiéndose en un referente feminista y social. Su reconocimiento simboliza la fuerza de las mujeres que abren caminos hacia una sociedad más justa e inclusiva", ha asegurado.

La ceremonia de entrega de estos galardones se llevará a cabo en torno al 8 de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en un acto que reunirá a las premiadas y a representantes institucionales para celebrar el compromiso de la provincia con la igualdad. Con estos premios, la Diputación reafirma su "compromiso con la igualdad y la construcción de una provincia libre de discriminaciones", ha concluido.