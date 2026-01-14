Grito de "rabia" en Badajoz: 80 personas se manifiestan tras el crimen machista de Carmen

Por la mañana ha habido un minuto de silencio frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, y esta noche, en este mismo lugar, enfrente, en la avenida de Huelva, ha habido un «grito de rabia». Ambos, silencio y grito, han sido una reacción al asesinato de Carmen Díaz, de 78 años, que falleció el lunes tras recibir una brutal paliza unos días antes por parte de su marido, que está en la cárcel.

La Plataforma 8M de Badajoz ha convocado a las ocho una concentración de repulsa, a la que han acudido unas 80 personas, sobre todo mujeres. "No estamos todas, faltan las asesinadas", fue el cántico de inicio. Acaba de empezar el año y ya han sido asesinadas cuatro mujeres: Pilar, Zarina, María Isabel y, la última, Carmen, en Badajoz.

Entre los pocos hombres que han acudido estaba Antonio. "Estoy aquí para acompañar, para solidarizarme, como persona, desgraciadamente a los hombres no nos ocurre esto, si nos ocurriera saltarían las alarmas si todas las semanas matasen a un hombre".

«No queremos minutos de silencio, llevamos silenciadas demasiado tiempo», ha defendido Cristina, en nombre de la plataforma.

Isabel Franco, de Mujeres Progresistas, ha dicho que con la violencia machista «sobran palabras y faltan acciones», de los gobiernos y de los partidos políticos.

Mientras que Esther Párraga ha cogido el megáfono para hacer un llamamiento a la movilización social, todos los 25 de cada mes. "Tenemos que estar en la calle, con todo lo que se nos viene encima, porque nos están matando". La concentración terminó con un grito unánime y con la sensación de que nada es suficiente.