Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de enero

Su marido, de 81 años, presuntamente le propinó una paliza el pasado jueves por la noche y la víctima falleció este lunes por la noche

Ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de hoy y tras su declaración, se ha decretado su ingreso en prisión

Los forenses apuntan a que pudo haber un "forcejeo" entre ellos

La nueva inscripción, diseñada por Estanislao García, ha sido reforzada para evitar robos

Los funcionarios y empleados del ayuntamiento recibirán dos nóminas este mes