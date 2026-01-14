Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato violencia de géneroCierre calle SoledadJuicio apuñalamiento ZafraCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Bloque de pisos donde residía el matromonio y tuvo lugar la presunta agresión, en la calle Manuel Henao Muñoz con la avenida Santo Cristo de la Paz.

Bloque de pisos donde residía el matromonio y tuvo lugar la presunta agresión, en la calle Manuel Henao Muñoz con la avenida Santo Cristo de la Paz. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz

Su marido, de 81 años, presuntamente le propinó una paliza el pasado jueves por la noche y la víctima falleció este lunes por la noche

El acusado de matar a un varón en el barrio Cerro de Reyes de Badajoz alega que actuó en legítima defensa

Ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de hoy y tras su declaración, se ha decretado su ingreso en prisión

La mujer acusada de matar a su pareja en Zafra lo apuñaló cuando estaba tumbado, según los investigadores

Los forenses apuntan a que pudo haber un "forcejeo" entre ellos

Porrina vuelve a tener su nombre en la plaza de la Soledad de Badajoz: "Una figura como él tenía que recuperar esa placa que se llevaron"

La nueva inscripción, diseñada por Estanislao García, ha sido reforzada para evitar robos

Los trabajadores municipales de Badajoz recibirán la subida del 2,5 % correspondiente al 2025 el día 15 de enero

Los funcionarios y empleados del ayuntamiento recibirán dos nóminas este mes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents