Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
Su marido, de 81 años, presuntamente le propinó una paliza el pasado jueves por la noche y la víctima falleció este lunes por la noche
El acusado de matar a un varón en el barrio Cerro de Reyes de Badajoz alega que actuó en legítima defensa
Ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de hoy y tras su declaración, se ha decretado su ingreso en prisión
La mujer acusada de matar a su pareja en Zafra lo apuñaló cuando estaba tumbado, según los investigadores
Los forenses apuntan a que pudo haber un "forcejeo" entre ellos
Porrina vuelve a tener su nombre en la plaza de la Soledad de Badajoz: "Una figura como él tenía que recuperar esa placa que se llevaron"
La nueva inscripción, diseñada por Estanislao García, ha sido reforzada para evitar robos
Los trabajadores municipales de Badajoz recibirán la subida del 2,5 % correspondiente al 2025 el día 15 de enero
Los funcionarios y empleados del ayuntamiento recibirán dos nóminas este mes
- Detenido el presunto autor de un apuñalamiento mortal en el barrio del Cerro de Reyes de Badajoz
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- El puente de Palmas de Badajoz mantendrá su iluminación navideña. ¿Hasta cuándo?
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar