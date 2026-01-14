El puente de Palmas de Badajoz tendrá sus luces de manera permanente

Era la primera vez que en Navidad se colocaban cadenetas de luces a lo largo de todo el tablero entre las farolas del histórico puente de Palmas de Badajoz. La decoración ha tenido tanto éxito que el ayuntamiento ha decidido que las luces estén de manera permanente. Pero no podrán ser las de ahora, que pertenecen a la empresa Ximénez, que tiene el contrato municipal para la iluminación extraordinaria. El ayuntamiento sacará otro contrato para colocarlas de nuevo, con el mismo diseño, previo permiso de la Dirección General de Patrimonio.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, el popular Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa, después de que el PSOE expresara sus dudas sobre la permanencia de estas luces en un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Muchos ciudadanos habían manifestado estar de acuerdo con que las luces no se retiren, cuando este diario publicó que se quedarán hasta final de mes y serán las últimas de Navidad que se quiten.

Al alcalde le gustan

Gragera lamentó que el grupo socialista «se queje por todo, si se hace o si no se hace». Al alcalde también le gustan estas luces. «Yo estoy de acuerdo con que el puente está mejor así, que luce más bonito». Dejó claro que las luces que ahora tiene son las del contrato de iluminación de Navidad, pero ya están trabajando -aseguró- en un nuevo contrato de iluminación ornamental que va a permitir que «en poco tiempo» se pueda dotar este puente de luces permanentes «en el mismo sentido de las que ya están». Es así porque las luminarias actuales pertenecen a Ximénez, que las tiene que retirar y llevárselas, porque son de su propiedad. «En el ayuntamiento, ante la vista tan bonita del puente, ante la petición ciudadana y compartiendo esa demanda, vamos a hacer el esfuerzo de dotar de crédito una partida para poder adquirir ese tipo de luminarias y ponerlas de forma permanente en el puente de Palmas», anunció el alcalde. Para poder colocar las luces, según Gragera, se requiere la autorización de la Dirección General de Patrimonio.

Hasta que se den todos estos pasos, puede que en algún momento el puente de Palmas, también conocido como puente Viejo, se quede sin sus cadenas de luces, porque la idea, como ya publicó este diario, es que sean los últimos adornos navideños que Ximénez quite, posiblemente a final de mes. «Obviamente, las luces tienen que ser devueltas a su propietaria, se retirarán las últimas, vamos a intentar ponerlas de manera permanente y hay que hacer una consulta a Patrimonio».

vandalismo

Las luces ese puente ha sido una de las novedades de la iluminación navideña de Badajoz y las únicas que aún se encienden cada noche. Desgraciadamente, han sido objeto de vandalismo. Durante el tiempo que llevan puestas estas lámparas, han desaparecido entre 25 y 30 de estas luminarias, que han tenido que ser repuestas. Fundamentalmente, han desaparecido en el tramo más cercano a Cuatro Caminos

El ayuntamiento ya tenía previsto mejorar la iluminación ornamental situada debajo del tablero, que da protagonismo a los arcos. Por abajo, y ahora también por arriba.