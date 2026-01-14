El organismo Restaura contará con oficina en Herrera del Duque y en Villanueva de la Serena

El Organismo Autónomo de Protección de la Legalidad Urbanística Restaura, impulsada por la Diputación de Badajoz, avanza en su estrategia de proximidad con la apertura de una nueva oficina en Herrera del Duque, que refuerza los servicios que el organismo presta a los municipios de la provincia en materia de legalidad urbanística.

La nueva sede se localiza en el edificio del Centro Integral de Desarrollo (CID) La Siberia, en Herrera del Duque, desde donde se ofrecerá acompañamiento directo a los ayuntamientos de la comarca en materia de disciplina urbanística, protección del patrimonio y desarrollo urbano sostenible, según detalla la diputación.

Plan de expansión

Además, a esta oficina se sumará próximamente una nueva sede en Villanueva de la Serena, en línea con el plan de expansión y descentralización del organismo autónomo diseñado para acercar los recursos técnicos y jurídicos a las entidades locales y facilitar el cumplimiento de la normativa urbanística.

Con la incorporación de Herrera del Duque, Restaura suma ya oficinas en Badajoz, Mérida, Guareña, Cabeza del Buey, Monesterio y Puebla de la Calzada, a las que se añadirá próximamente Villanueva de la Serena. Esta estructura territorial permite ofrecer un servicio continuado y especializado, apoyado por un equipo con experiencia en inspección urbanística, tramitación de expedientes y asesoramiento técnico.

Más de 130 municipios adheridos a Restaura

Restaura nació de forma pionera en enero de 2024 por iniciativa de la Diputación de Badajoz con la finalidad de velar por el respeto a la legalidad urbanística en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Su actividad es clave para garantizar un crecimiento urbano ordenado y la conservación del patrimonio cultural local.

Actualmente, un total de 136 municipios forman parte del organismo, que cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por 20 profesionales, entre arquitectos, ingenieros y juristas, dedicados a prestar apoyo técnico, resolver expedientes y ofrecer soluciones sobre inspección y protección de la legalidad urbanística adaptadas a las particularidades de cada ayuntamiento.

A través de iniciativas como esta, Restaura contribuye de forma activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en concreto al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).