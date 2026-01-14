Retrasos en los vuelos Madrid-Badajoz-Madrid por niebla

Nueva incidencia en los vuelos del aeropuerto de Badajoz, debido a la niebla, unas condiciones meteorológicas adversas que han afectado a la llegada y salida de vuelos programados.

Ha afectado a ambos

En concreto, el Air Nostrum, procedente de Madrid, ha sufrido un retraso, por lo que también ha afectado a su asociado, que esperaba para partir de Badajoz hasta la capital.

Este avión, que tenía prevista su salida a las 9.35 horas de esta mañana, se retrasa más de tres horas, según se puede consultar en la página web de Aena.