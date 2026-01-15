27 nuevos agentes se incorporarán a la plantilla de la Policía Local de Badajoz en los próximos meses

La Policía Local de Badajoz crecerá "en los próximos meses" con 27 agentes más. 22 de ellos que saldrán del curso de formación dentro del tribunal único y otras cinco de movilidad que también se van a cubrir en los próximos meses. Estos nuevos policías se sumarían a los 207 existentes.

Así lo ha explicado Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, en la mañana de este jueves durante la toma de posesión de los cuatro nuevos oficiales, un inspector y el intendente que han jurado oficialmente su cargo ante la Constitución en el salón de plenos del ayuntamiento pacense. Además del primer edil, han estado presentes la concejala de Policía Local, Gema Cortés, y Eladio Buzo, concejal de Recursos Humanos. Los policías también han contado con la presencia de familiares en este día especial para su carrera profesional.

Seis ascensos

Los seis ascensos corresponden a Antonio Mesas, intendente; Jesús González Galán, inspector; y los cuatro nuevos oficiales: Francisco Javier Zara, Francisco González Zambrano, Jesús Venero e Iván Tinoco.

De izquierda a derecha: Jesús González Galán, inspector; Antonio Mesas, intendente; Rubén Muñoz, superintendente; y los cuatro nuevos oficiales: Francisco Javier Zara, Francisco González Zambrano, Jesús Venero e Iván Tinoco. / J. H.

A ellos, Gragera ha felicitado por este nuevo escalón que suben en su carrera profesional y ha agradecido a "todos los que han hecho posible que estéis aquí". De esta forma, se ha referido a ellos que han logrado "con esfuerzo" este ascenso y también a quienes los han ayudado en este camino. Así, ha señalado que en la mañana de este jueves han "renovado vuestro compromiso con la ciudad" y ha reconocido su dedicación y entrega cada día.

También se ha acordado de los seres más queridos: "Gracias a la paciencia de vuestras familias". Para finalizar su intervención ha deseado muchos éxitos a los seis policías y mucha suerte.

Nuevos agentes

Con el ascenso de estos seis profesionales algunas plazas se quedan vacantes en la plantilla de Policía Local. Para reponerlos se espera incorporar a 27 agentes que se sumarán a los 207 existentes. Pese a contar con esta nueva dotación de personal prevista, el alcalde no ha podido fechar cuándo se realizará efectivo solo ha detallado que ocurrirá en "los próximos meses". En estos momentos los futuros agentes han aprobado la oposición y esperan para poder realizar su formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex).

Según ha podido conocer este diario, la Junta de Extremadura trabaja para comenzar con esta última fase de la preparación de los nuevos agentes, aunque indican que "no hay fecha definitiva" por ahora.

Evolución de la Policía Local pacense

Cuando estas incorporaciones se hagan efectivas la Policía Local de Badajoz ganará músculo, aunque Gragera ha reconocido que la evolución de este cuerpo ha sido muy notable: "Va creciendo, va adaptándose a los requerimientos y necesidades de la ciudad y tiene el ánimo de seguir creciendo", ha dicho. De esta forma, ha recordado que se ha "ido renovando materiales, vestuario y vehículos que permite prestar un mejor servicio" y también en el ámbito de personal con la culminación de las "promociones internas y sacar todas las plazas que estaban disponibles".

Del mismo modo, ha asegurado que "el aumento neto de plantilla estaría todo cubierto", pero ha reconocido que comienza el proceso de reposición de las bajas que se van produciendo como consecuencia de las jubilaciones. Aunque ha asegurado que el "compromiso del ayuntamiento es el de seguir incrementando el número neto de miembros de la Policía Local y adecuando las necesidades de la ciudad".

Episodios violentos en Badajoz

Por otro lado, ha reconocido que "no es plato de buen gusto" ver los sucesos violentos que está registrando la ciudad en las últimas fechas. A la par, ha informado que ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Extremadura "un poco de información sobre qué es lo que ellos están detectando que está pasando" porque, según ha dicho, está "provocando cierta alarma ciudadana".

Aunque no ha querido aumentar esa alerta social y confía en que las investigaciones que se desarrollan para resolver los distintos incidentes violentos registrados en la ciudad "den sus frutos y pronto se pueda detener a los responsables".

No en vano, Gragera ha reclamado públicamente que "se pongan todos los medios disponibles para poder acelerar estas investigaciones" y que cuenten con la "colaboración por parte de todos". Ha puesto a disposición de la Delegación del Gobierno en Extremadura su cuerpo policial para "ayudar en aquellas tareas que puedan necesitar apoyo" pese a que "no tenemos el cometido de seguridad ciudadana y no somos responsables, entre comillas, de investigar", ni de tramitar ese tipo de trabajos.