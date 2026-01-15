La acusada de matar a su pareja en Zafra, a la espera del veredicto

52 preguntas, 38 relativas a los hechos principales y otras 14 sobre las eximentes, atenuantes y agravantes. Son las que conforman el objeto del veredicto sobre el que ya han comenzado a deliberar los nueve miembros (seis mujeres y tres hombres) del jurado popular que tiene que determinar si Nerea F., la mujer acusada de apuñalar y matar a su pareja Iván Melo, de 42 años, en Zafra, es culpable de asesinato, de homicidio, homicidio imprudente o es inocente.

Tras tres días de juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, el magistrado-ponente, José Antonio Bobadilla, les ha entregado este jueves por la mañana el objeto del veredicto y les ha dado las instrucciones que deben seguir durante las deliberaciones, que son secretas y a puerta cerrada. Antes, les ha agradecido su función y su comportamiento "admirable e intachable" durante la vista. "Los que valoran la prueba y los hechos son ustedes", les ha recordado. Desde minutos antes de las doce de este mediodía están incomunicados en una sala, sin móviles y sin ningún contacto con el exterior, salvo la letrada de la Administración de Justicia, a la que podrán recurrir en caso de que necesiten realizar alguna consulta.

Una vez que emitan su veredicto, y siguiendo lo votado, será el magistrado quién dicte sentencia e imponga la pena, en caso de que sea declarada culpable.

El tribunal popular tendrá que dirimir si la muerte de Iván Melo fue intencionada o se produjo de forma involuntaria o imprudente y también deberán pronunciarse sobre si, como sostienen la fiscalía y la acusación particular, existió alevosía -lo que convierte al homicidio en asesinato- y la agravante de parentesco o si como plantea la defensa, concurren las eximentes completas o incompletas de legítima defensa, estado de necesidad y miedo insuperable y la atenuante de confesión.

¿Cómo se elabora un veredicto?

Los miembros del jurado tienen que votar uno por uno (no se pueden abstener) y en voz alta si consideran probados o no probados los hechos que se plantean en cada una de las preguntas del objeto del veredicto e indicar por qué. Si no hay unanimidad, para decidir sobre un hecho contrario a la acusada se necesitan 7 votos de 9 y para una cuestión favorable, 5.

Si la consideran culpable, también deben votar si son favorables a que la pena se le suspenda o no y también son propicios o no a que se le conceda el indulto total o parcial.

Una vez que finalicen la deliberación, para la que no existe límite de tiempo, tendrán que entregar el acta al presidente-magistrado y, si la acepta (la puede devolver en caso de detectar errores), se celebra una audiencia pública donde se dará lectura al veredicto.