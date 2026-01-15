Andrés Salado se pone de nuevo al frente de la Oex en Badajoz este jueves

El primer programa de abono de la Orquesta de Extremadura de este año, que ofrecerá este jueves en el Palacio de Congresos Badajoz, llega cargado de simbolismo. Por una parte, representa el futuro, como muestra del talento emergente que produce la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la ya quinta colaboración anual que convino con la Fundación Orquesta de Extremadura, para ofrecer oportunidades a su alumnado de mayor proyección. Y, por otra, este nuevo concierto supone un guiño a la historia de la Oex en la temporada que conmemora su 25º aniversario, al estar dirigido por Andrés Salado, su anterior director titular y artístico.

Andrés Salado cierra el ciclo de directores titulares históricos de la orquesta extremeña que han sido invitados a dirigirla de nuevo por el mencionado aniversario, tras Jesús Amigo y Álvaro Albiach, además de Miguel Romea como su primer titular.

La mayor carga simbólica se acumulará en la obra que abra este programa de ‘Generación talento', un estreno absoluto. ‘Introito (A la deriva)’, de Daniel Alejandro Cristóbal, compositor alumno de la Cátedra de Composición de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Dedica precisamente su obra a Andrés Salado y la Orquesta de Extremadura.

Daniel Cristóbal. / LA CRÓNICA

Tras esta, se podrá presenciar el debut con la Oex como solista invitado del violinista Eduard Kollert, también alumno destacado de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el más sobresaliente de su cátedra en 2023 y premiado en otros concursos internacionales como el Young Virtuosos (Bulgaria), el ‘Cascanueces’ para Jóvenes Músicos (Rusia), el Festival Artístico Transiberiano de Novosibirsk (donde también obtuvo el premio especial Paloma O’Shea), el Concurso Internacional de P. I. Chaikovski para Jóvenes Músicos y el Virtuosos Talent Show. Interpretará el ‘Concierto para violín n.º 1, de Max Bruch, su pieza de concierto más conocida, considerado uno de los más populares del repertorio romántico alemán.

El violinista Eduard Kollert. / Tomáš Rasl

Para finalizar, sonará la ‘Sinfonía n.º 2 en do mayor, op.61, de Robert Schumann, una obra emblemática del Romanticismo por su carácter afirmativo y su trasfondo personal, ya que fue escrita tras una etapa de crisis y simboliza la recuperación y la fuerza creativa de su autor.

Charla previa

Los conciertos del programa Generación Talento se interpretará, además de en el Palacio de Congresos de Badajoz, en el de Cáceres, mañana viernes. Ambos comenzarán a las ocho de la tarde, pero una hora antes se abrirán los auditorios al público para una charla introductoria sobre la música que se va a interpretar, a cargo del divulgador de la Orquesta de Extremadura, Santiago Pavón.

Las entradas están disponibles en la taquilla digital de la Oex, a través de su página web y, físicamente, en las horas previas a los conciertos en las ventanillas de los palacios de congresos.