Batala Badajoz será la encargada de prender el Carnaval de Badajoz 2026 y de quemar el Marimanta de Santa Marina

El barrio de Santa Marina en Badajoz ya cuenta los días para volver a encender una de sus tradiciones más identitarias. Las Candelas regresan un año más como preámbulo perfecto al Carnaval pacense. El programa mezcla celebración popular y muchos ritmos carnavaleros.

Así lo explica Jerónimo Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina y organizador del evento, que pone fecha a este pistoletazo de salida: "El día grande es el día 31 de enero, el sábado, que es el desfile del Marimanta y su quema". Aunque la programación se amplía con otros dos días.

La programación

El día 29 comenzarán las fiestas oficialmente con la lectura del pregón. En esta ocasión, el grupo de percusión Batala Badajoz es el encargado de dar comienzo a estos días de disfrute. Según Fernández, la decisión no es casual y tiene muchos argumentos: "Han sido fieles siempre al desfile del Marimanta de Santa Marina. Siempre han estado ahí y son los que ponen ritmo mientras se consume el Marimanta", explica. Así, alude también a "la proyección que dan al Carnaval de Badajoz, atrayendo a muchos participantes extranjeros".

El pregón, que tendrá lugar en el salón de actos de la asociación vecinal a las 20.00 horas, busca este año un formato más festivo. "Por darle al pregón un poquito de aire de fiesta, que no sea una persona la que dé un discurso, sino que haya un grupo el que anime y ambiente", apunta Fernández. Esta elección viene a continuar con la que tuvieron en 2025 cuando pregonaron esta fiesta la murga KRMA (Ke ratito más agradable). En esta ocasión será Antonio Carrizosa, el presidente de Batala quien pronuncie el discurso y habrá "una representación del grupo que tocarán un poco con sus ritmos propios", ha especificado.

El día 30 estará dedicado a la vertiente religiosa. "Se celebra la presentación de los niños en la parroquia de San José", señala. La Asociación Folclórica Renacer pondrá el acento musical a una ceremonia en la que "canta la misa y a los niños de 1 o 2 años se les entrega una crucecita".

El plato fuerte

El sábado 31 llegará el esperado desfile del Marimanta. De momento, han confirmado su participación las comparsas "Dekebais, Vendaval, Infectos Acelerados, Caribe y Desertores", además de "los grupos de percusión, Batala y De pata negra", junto a "tres artefactos".

No serán los únicos que compongan el desfile. Fernández insiste en el protagonismo infantil: "Queremos que participen los niños Scouts, que son los que portan el Marimanta, y también un grupo de niños vestidos de folklore para darle esa dimensión tradicional".

Imagen del desfile del Marimanta 2025. / JOTA GRANADO

La gran novedad de este año tiene nombre propio. "El Marimanta, el muñeco, este año lo hacen los alumnos de 3º de la ESO del Bárbara de Braganza, bajo la tutela de Silvia Soto". Una decisión que, según Fernández, supone "volver a los orígenes, para fomentar la participación". En los inicios de la fiesta, hace 37 años, los alumnos del colegio Arias Montano eran quienes lo elaboraban y este año recae en los del instituto Bárbara de Braganza. De esta forma, José Manuel Garófano deja de elaborar este muñeco más de tres décadas después.

Mensajes del colegio Los Ángeles en el envoltorio de la pila sobre la que se ha colocado el Marimanta. / JOTA GRANADO

La quema tendrá lugar, como manda la tradición, en la plaza de Conquistadores. En esta ubicación se realizará el tradicional "reparto de hornazos y después muestra de percusión", explica, con un cierre previsto "sobre las diez de la noche, para no molestar a los vecinos".

Detrás de todo, mucho trabajo y la misma ilusión de siempre. "Lo vivo con ilusión, pero con mucho trabajo", reconoce Fernández. "Hay que contactar con mucha gente, con muchos colectivos, pero eso también es bonito". Santa Marina ya está lista para que el fuego, la música y la tradición vuelvan a encontrarse.