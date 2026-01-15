La Diputación de Badajoz vuelve a apoyar la carrera sobre ruedas del piloto Ángel Santos

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, vuelve a apoyar la carrera sobre ruedas de Ángel Santos, que atesora varios títulos en diferentes campeonatos.

El último hito de este piloto vecino de Mérida ha tenido lugar en la temporada 2025 al conseguir dos títulos nacionales, imponiéndose en Supercars España y en el Campeonato de España de Energías Alternativas, por lo que encara 2026 "con ilusión" por cumplir las expectativas y competir en los cuatro retos que se propone para la temporada: Supercars España, Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidad y Campeonato de España de Energías Alternativas.

Campeonatos más relevantes

Para ello, la institución provincial acaba de confirmarle que volverá a patrocinar su presencia en los campeonatos más relevantes por quinto año consecutivo y, en este mismo sentido, el diputado del área, Ricardo Cabezas, le ha recibido en el palacio provincial para felicitarle personalmente por el primer puesto del GTX Supercars 2025 junto a Alejandro Iribas.

El extremeño, todo un referente en automovilismo, no solo ha ganado el Supercars España 2025, sino también el Eco Rallyes 2024 y 2025, el Gran Turismo 2023, el Campeonato de España de Resistencia 2018, y fue segundo en el Iberian Supercars 2025 y tercero en World Finals Ferrari de 2008, según ha detallado en nota de prensa la diputación.

Reconocimiento a nivel internacional

Con la renovación de cara a 2026, la institución provincial pacense busca aprovechar sus logros para que el nombre de la provincia se conozca a nivel internacional y, al mismo tiempo, destinar recursos públicos a la implicación y preparación "de un deportista vecino que ha llegado a lo más alto empezando desde el territorio".