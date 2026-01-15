Reconocimiento
La Diputación de Badajoz vuelve a apoyar la carrera sobre ruedas del piloto Ángel Santos
Su último hito ha tenido lugar en la temporada 2025 al conseguir dos títulos nacionales, imponiéndose en Supercars España y en el Campeonato de España de Energías Alternativas
La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, vuelve a apoyar la carrera sobre ruedas de Ángel Santos, que atesora varios títulos en diferentes campeonatos.
El último hito de este piloto vecino de Mérida ha tenido lugar en la temporada 2025 al conseguir dos títulos nacionales, imponiéndose en Supercars España y en el Campeonato de España de Energías Alternativas, por lo que encara 2026 "con ilusión" por cumplir las expectativas y competir en los cuatro retos que se propone para la temporada: Supercars España, Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidad y Campeonato de España de Energías Alternativas.
Campeonatos más relevantes
Para ello, la institución provincial acaba de confirmarle que volverá a patrocinar su presencia en los campeonatos más relevantes por quinto año consecutivo y, en este mismo sentido, el diputado del área, Ricardo Cabezas, le ha recibido en el palacio provincial para felicitarle personalmente por el primer puesto del GTX Supercars 2025 junto a Alejandro Iribas.
El extremeño, todo un referente en automovilismo, no solo ha ganado el Supercars España 2025, sino también el Eco Rallyes 2024 y 2025, el Gran Turismo 2023, el Campeonato de España de Resistencia 2018, y fue segundo en el Iberian Supercars 2025 y tercero en World Finals Ferrari de 2008, según ha detallado en nota de prensa la diputación.
Reconocimiento a nivel internacional
Con la renovación de cara a 2026, la institución provincial pacense busca aprovechar sus logros para que el nombre de la provincia se conozca a nivel internacional y, al mismo tiempo, destinar recursos públicos a la implicación y preparación "de un deportista vecino que ha llegado a lo más alto empezando desde el territorio".
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar