Actividad
Más de 3.700 escolares disfrutarán del concierto didáctico 'La Aprendiz de Música' en el Teatro López de Ayala de Badajoz
Las seis sesiones se dividirán en dos tandas, que comenzarán el 19 y finalizarán el 28 de enero
Más de 3.700 escolares disfrutarán del concierto didáctico 'La aprendiz de música' junto a la Banda Municipal de Música de Badajoz, en el marco de una actividad que se llevará a cabo durante seis sesiones en el Teatro López de Ayala con la participación de 36 centros educativos de la ciudad.
Desde el próximo 19 de enero, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz organiza los conciertos didácticos 'La aprendiz de música: El despertar de los sonidos', con la Banda Municipal de Música y la dirección artística de Laura Gª Cáceres y Miguel Pérez Polo.
Seis sesiones
El concierto didáctico, que se llevará a cabo durante seis sesiones, tiene como objetivo principal introducir al alumnado de Educación Primaria en el lenguaje musical desde la escucha y la comprensión emocional, participativa y narrativa.
Así, según indica el ayuntamiento en nota de prensa, ya está confirmada la asistencia de más de 3.700 escolares de 36 centros educativos de la ciudad, que disfrutarán de una propuesta que combina la música en directo con el teatro, humor, valores educativos e inclusión.
Hasta el 28 de enero
Cada sesión, de una hora de duración, se compone de cuatro actos y un final participativo con un mensaje "claro": "La música es para todos y pedir ayuda también es parte del aprendizaje". La primera tanda se desarrollará del 19 al 21 y la segunda del 26 al 28 de enero.
- La calle de la Soledad de Badajoz suma nuevos cierres: 'Es un paso más hacia el abandono
- El PSOE de Badajoz pide una reflexión 'rigurosa' y 'con criterio' sobre la retirada de las luces del Puente de Palmas
- Registro policial en la casa de la madre del detenido por el apuñalamiento mortal en Cerro de Reyes (Badajoz)
- Primer llamamiento urgente de docentes del año: Educación busca profesores de 16 especialidades en Extremadura
- Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz
- Investigan la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género
- Colate visita este lunes Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz
- Vecinos de la mujer fallecida en Badajoz: 'Parecía un matrimonio normal, pero de puertas para adentro no sabemos qué puede pasar