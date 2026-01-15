Más de 3.700 escolares disfrutarán del concierto didáctico 'La Aprendiz de Música' en el Teatro López de Ayala de Badajoz

Más de 3.700 escolares disfrutarán del concierto didáctico 'La aprendiz de música' junto a la Banda Municipal de Música de Badajoz, en el marco de una actividad que se llevará a cabo durante seis sesiones en el Teatro López de Ayala con la participación de 36 centros educativos de la ciudad.

Desde el próximo 19 de enero, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz organiza los conciertos didácticos 'La aprendiz de música: El despertar de los sonidos', con la Banda Municipal de Música y la dirección artística de Laura Gª Cáceres y Miguel Pérez Polo.

Seis sesiones

El concierto didáctico, que se llevará a cabo durante seis sesiones, tiene como objetivo principal introducir al alumnado de Educación Primaria en el lenguaje musical desde la escucha y la comprensión emocional, participativa y narrativa.

Así, según indica el ayuntamiento en nota de prensa, ya está confirmada la asistencia de más de 3.700 escolares de 36 centros educativos de la ciudad, que disfrutarán de una propuesta que combina la música en directo con el teatro, humor, valores educativos e inclusión.

Hasta el 28 de enero

Cada sesión, de una hora de duración, se compone de cuatro actos y un final participativo con un mensaje "claro": "La música es para todos y pedir ayuda también es parte del aprendizaje". La primera tanda se desarrollará del 19 al 21 y la segunda del 26 al 28 de enero.