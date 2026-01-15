Francisco La Moneda releva a Emilio Vázquez al frente de Fundación CB.

Fundación Caja Badajoz (CB) ha nombrado presidente de su patronato a Francisco La Moneda Díaz, quien releva a Emilio Vázquez tras 11 años de presidencia. Esta mañana el patronado de Fundación CB, compuesto por Francisco Javier Olivera Vázquez, vicepresidente primero, Jesús Manuel de Miguel Lencero, vicepresidente segundo, Javier Rodríguez-Arbaizagoitia Calero, secretario, Francisco Manuel García Peña, María Teresa Blanco Roca, Emilio Cruz Villalón, Florencio Monje Gil, Raquel González Blanco, Manuel López Risco y Antonio García Salas, ha nombrado por unanimidad presidente a Francisco La Moneda Díaz, quien ya formaba parte de este órgano de gobierno.

Tras despedirse de Emilio Vázquez, le ha agradecido profundamente sus años de presidencia y ha reconocido su esfuerzo como una labor imprescindible que ha fortalecido el bienestar de la Fundación.

Patronato de Fundación CB. / Fundación CB

Dio forma a "la Fundación de la gente"

Emilio Vázquez Guerrero (Badajoz, 1946) es licenciado en Pedagogía, tiene cuatro hijos y seis nietos. Fue el último director de los hospicios de la Diputación de Badajoz, posteriormente director de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, además de profesor de la facultad de Educación y profesor de la Universidad de Mayores. Ha publicado dos libros en torno a la ciudad de Badajoz y sus habitantes: 'Cañada de recuerdos. Historias de un niño de la orilla derecha' (2009) y 'El practicante' (2025).

En el año 2015, dos años después de que la Obra Social de Caja Badajoz se transformara en Fundación Caja Badajoz, Emilio Vázquez Guerrero tomó el relevo de Francisco García Peña, presidiendo un patronato y reconduciendo los valores y objetivos de la Fundación, junto al director general, Emilio Jiménez Labrador, y dando forma a lo que "hoy conocemos como la Fundación de la gente; una institución que apuesta firmemente por Extremadura, su cultura, su patrimonio y sus colectivos más vulnerables", ha señalado Fundación CB.

Desde el año 2017 Francisco La Moneda Díaz forma parte del patronato de Fundación CB y desde hoy será su presidente, un cargo que afronta con "ilusión y expectativas de continuar con el legado de su antecesor" y seguir reforzando los objetivos de la Fundación, siendo prioritarias las personas en riesgo de exclusión social, el acercamiento de la cultura a la sociedad extremeña, el fomento de la educación y la conservación del patrimonio y la historia de la región.

Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura

Francisco La Moneda es Doctor en Derecho, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, fundador del despacho La Moneda Abogados (Badajoz y Madrid), profesor de la Universidad de Extremadura, medalla de oro de la Sociedad Española para la Seguridad y Salud en el Trabajo y autor de medio centenar de publicaciones en materia de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Filosofía del Derecho.