El Gévora se agarra al Municipal para revertir la dinámica

Tras una primera vuelta de aprendizaje, como el propio Martín Fernández definió el proceso de su equipo, el Gévora se prepara para transformar el conocimiento en victorias. El cuadro pedáneo arranca la segunda mitad del campeonato este domingo recibiendo en su campo al Llerenense a las 17.00, con el objetivo de sumar una victoria necesaria.

Los verdinegros afrontan el choque después de que el Badajoz les aplicara un severo correctivo en el derbi pacense. El conjunto blanquinegro tiró de galones para encarrilar el encuentro en la primera parte, gracias a los goles de Jorge Rodríguez en propia meta y Jesús Sánchez, y en la segunda mitad cedió terreno al Gévora para acabar sentenciando al contragolpe por mediación de Alegría.

Cuando terminó el choque, Martín Fernández fue crítico con los suyos, especialmente con la intensidad, pero también alabó el trabajo de su plantilla en su debut en la categoría.

Para darle la vuelta a la situación, el Gévora tendrá que sacar un buen resultado ante un Llerenense que tampoco está en su mejor momento. Los de Llerena se sitúan decimoterceros, seis puntos por delante del Gévora, aunque llegan al encuentro tras encadenar cuatro partidos seguidos sin perder, de los cuales tres han sido victorias. La llegada de Juan Carlos Román al banquillo llerenense ha cambiado la cara a un equipo que no terminó de encontrar sintonía con Cidoncha.