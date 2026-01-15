En el Hospital Centro Vivo
Este jueves se entregan en Badajoz los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra
El concurso busca reconocer su excelencia con una cata que se celebrará para premiar los más valorados de la cosecha temprana
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge este jueves la entrega de premios de la IX edición de la Cata Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Cosecha Temprana, cuyo objetivo es reconocer la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra producidos en la provincia durante la campaña 2025 - 2026.
El certamen, promovido por la Diputación de Badajoz, persigue como objetivos principales la promoción y difusión de los aceites de oliva virgen extra de cosecha temprana de mayor calidad y excelentes propiedades organolépticas, elaborados a partir de aceitunas de la provincia, así como incentivar a los productores para la obtención de aceites de "mayor excelencia".
La cata-concurso premia los mejores aceites de oliva virgen extra en tres categorías, como son la producción convencional, la producción ecológica y la producción limitada.
El premio, dotado con 6.000 euros para cada una de ellas, se destinará a la adquisición de los aceites premiados, que serán utilizados por la Diputación de Badajoz en diversas acciones de promoción turística.
La Cata Concurso comenzará a las 12.30 horas y la entrada es gratuita.
