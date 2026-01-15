El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra

No actuó en legítima defensa y apuñaló a su pareja con la intención de acabar con su vida, aprovechando que estaba tumbado en la cama, con sus capacidades inhabilitadas por el consumo de estupefacientes y sin posibilidad alguna de defenderse.

El jurado popular, por unanimidad, ha declarado este jueves culpable de asesinato a Nerea F. la mujer acusada de apuñalar y matar a su pareja, Iván Melo, en Zafra en julio de 2024.

Tras 9 horas de deliberación, los nueve miembros del tribunal popular emitieron su veredicto a las diez y media de la noche en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El tribunal popular considera probado que, la madrugada del 9 de julio de 2024, ambos, que mantenían en esos momentos una relación sentimental, iniciaron una discusión cuando se encontraban en la vivienda propiedad de la familia de la víctima, en el número 37 de Belén, donde pernoctaban de forma habitual juntos, pese a que Iván tenía una orden de alejamiento hacia Nerea.

Según el jurado popular, durante la disputa el fallecido insultó a su entonces novia y le dijo que se marchara del domicilio, pero esta no lo hizo. Así, posteriormente, cuando él estaba acostado en la cama, dormido y con las capacidades físicas y psíquicas inhabilitadas por la ingesta abusiva de estupefacientes, Nerea F. "con ánimo de acabar con su vida", se puso a horcajadas sobre él, le asestó dos puñaladas en la frente con una navaja que portaba y, a continuación con la misma intención y sin que tuviera posibilidad de defensa, le propinó otra en el tórax, que le afectó a la aorta y le causó la muerte.

Cuando la víctima trató de huir por el pasillo hacia la calle, según da por acreditado el jurado, ella lo persiguió y le dio otra puñalada en el brazo ante el "mínimo intento" de protegerse de Iván, que consiguió alcanzar la puerta de la calle y salir a la acera, donde se desplomó y murió.

Ni defensa propia ni miedo insuperable

Los miembros del jurado, por contra, no consideran acreditado que el fallecido encerrara a la mujer en la vivienda, ni que ella intentase escapar y la agrediera, ni que tampoco lo apuñalara por verse amenazada de muerte porque él empuñaba una navaja, que se le cayó y ella recogió, ni para sobrevivir o por sentir un miedo incontrolable, ya que ha quedado probado que Nerea F. estaba "en pleno uso de sus facultades".

Asimismo, según su veredicto, la acusada no reconoció los hechos antes del inicio de la investigación policial, pues relató que su pareja había sido agredido por un desconocido, ni tampoco posteriormente durante el procedimiento judicial, pues ha seguido manteniendo que actuó en legítima defensa.

Con este veredicto, el jurado popular admite al completo la versión de los hechos que sostienen la fiscalía y la acusación particular, en manos de Alejandro Ortiz, que solicitan 25 años de prisión para Nerea F. por asesinato con la agravante de parentesco y descarta la tesis de la defensa y las eximentes y atenuante planteadas.

Las acusaciones pública y particular también reclaman en concepto de responsabilidad civil una indemnización global de 236.000 euros para la hija del fallecido (tenía 6 años cuando su padre murió), su madre y su hermano. Este último, que estaba en la sala cuando se ha emitido el veredicto no ha podido contener las lágrimas y se ha fundido en un abrazo con otros familiares.

El magistrado-presidente, José Antonio Bobadilla, será ahora a quien corresponde, siguiendo el veredicto del tribunal popular, dictar sentencia e imponer la pena.