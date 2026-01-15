"Un limbo emocional": así vive la familia de Francisca Cadenas la investigación de la UCO 8 años después de desaparecer en Hornachos (Badajoz)

Ocho años y medio después de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, cada nuevo movimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vuelve a remover una herida que nunca ha cerrado. Así lo expresa Javier Meneses Cadenas, uno de los tres hijos de la vecina hornachega, que ha relatado a este diario cómo vivió la última intervención de los agentes especializados en las calles donde su madre fue vista por última vez la noche del 9 de mayo de 2017.

"La noticia del nuevo paso no la recibimos, nos la encontramos", explica Javier. La familia no fue avisada oficialmente del nuevo despliegue de la UCO. "Me enteré porque mi primo me mandó una foto de una valla que ponía ‘no aparcar de dos a ocho de la tarde’. No hay que ser un lince para saber que se va a hacer algo", relata. En ese momento, dedujo que no se trataba de una actuación municipal ordinaria: "Cuando el ayuntamiento hace obras no pone vallas el día antes, las pone en el momento exacto. Ahí ya supe que iba a pasar algo".

Medición y escaneo del recorrido

Y ocurrió. Los agentes de la UCO se desplegaron en la calle Nueva, donde vivía Francisca, en la calle Hernán Cortés, conocida en el municipio como calle Ribera, y en la travesía que une ambas vías, hoy rebautizada con el nombre de la desaparecida. "Cuando llegué a casa de mis padres ya estaba allí el equipo de la UCO. Bajaron tres personas, nos saludaron, y yo les pregunté: ‘¿Qué hacéis por aquí?’. Me dijeron: ‘Vamos a estar trabajando de dos a ocho’".

Esa fue la información que aportó la UCO, mínima. "No nos explicaron nada más", subraya. Sin embargo, la familia pudo observar los dispositivos utilizados. "Le pregunté a un agente que no era de la UCO qué era aquello y me dijo: ‘Esto es un láser 3D. Lo que hace es una recreación en tres dimensiones de la escena donde fue vista tu madre la última vez’", informa. Según detalla Meneses, el sistema incluía "una serie de receptores colocados cada cinco metros, con el láser justo en el centro".

6 horas de trabajos

Los trabajos se extendieron más allá de lo visto en ocasiones anteriores. "Según los vecinos, ampliaron el rango de mediciones unos 20 metros más abajo de donde estaba el coche de los amigos de mi madre, incluso por debajo del callejón. Parece que han ampliado el campo respecto a febrero y mayo", explica.

Dos agentes de la UCO de la Guardia Civil en la calle Hernán Cortés de Hornachos (Badajoz) donde fue vista por última vez Francisca Cadenas. / Antonio Castaño

El operativo finalizó sobre las ocho de la tarde. "No nos dijeron nada al terminar. Yo estuve atendiendo a los medios, luego entramos en casa y ellos se marcharon". Ese silencio, explica, "es habitual". Y va más allá: "La información que tenemos es cero. Sabemos lo mismo que comunicamos a la prensa. No nos dicen si hay una línea, dos o siete. Nada".

Según las hipótesis que maneja la familia, la nueva pesquisa que dio la UCO en la tarde del miércoles podría ser una prueba más para completar la reconstrucción de los últimos pasos conocidos de Francisca Cadenas. Con el escaneo en 3 dimensiones del escenario en el que desapareció los agentes de la benemérita pueden tener una visión mucho más realista del mismo.

Cada paso les "remueve"

Cada paso de la UCO es un golpe emocional para la familia. "Te remueve. No somos de piedra", afirma el hijo mediano de la desaparecida. Aunque reconoce que el impacto no es el mismo que al principio. "Cuando la UCO cogió el caso y se hizo la primera recreación, yo pensé que ese día se iba a detener a la persona o a las personas que hicieron desaparecer a mi madre. Ahora es distinto. Te ilusiona porque ves que siguen trabajando, que el caso no está parado, pero te vuelve a generar toda la incertidumbre", reconoce.

Javier pone palabras a un sentimiento difícil de describir: "Es una ilusión, por un lado, y un vacío enorme por otro. Han pasado ocho años y medio y seguimos sin saber dónde está nuestra madre. No tengo palabras para explicar cómo te puedes sentir".

"Sé que no la voy a volver a ver con vida"

La familia asume, con dolor, una realidad que nunca quiso aceptar: "Yo sé que a mi madre no la voy a volver a ver con vida", reconoce. Esto lo aceptó hace, relativamente poco tiempo, cuando la Unidad Central Operativa comenzó a trabajar. "Estamos buscando ya no a una persona viva, estamos buscando a una persona muerta. Es una sensación muy agria". E insiste en que no han podido cerrar ninguna etapa: "Nosotros no estamos viviendo un duelo. Estamos en un limbo emocional, con una herida completamente abierta".

Aun así, Javier Meneses tiene la esperanza de conseguir cerrarla y concluir con el episodio más duro de su vida: "Quiero pensar que cada paso que dan estamos un poco más cerca de saber qué pasó realmente con mi madre". Confía en el trabajo de la UCO, consciente de que "ninguno de sus pasos son aleatorios". "Ellos trabajan con pruebas. No nos dicen si tienen sospechosos ni nos lo van a decir. Su objetivo es reunir todo lo necesario para llevar a la persona o personas responsables ante un juez".

Mientras tanto, Hornachos vuelve a mirar a esas calles que, casi nueve años después, siguen guardando un silencio lleno de preguntas sin respuesta.