Se inaugura este jueves

El Museo Luis de Morales de Badajoz exhibirá 30 trípticos del X Certamen 'Encina de Plata'

Reúne las 30 obras que han sido seleccionadas por un jurado entre todas las piezas presentadas a este concurso

El cartel de la exposición fotográfica.

El cartel de la exposición fotográfica. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El X Certamen 'Encina de Plata' de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE) 2025 reúne 30 obras en formato tríptico que se pueden visitar del 15 al 30 de enero en el Museo de la ciudad 'Luis de Morales' de Badajoz.

En concreto, la Agrupación Fotográfica Extremeña inaugura este jueves, 15 de enero, a las 20.00 horas en dicho museo esta nueva edición del certamen interno 'Encina de Plata AFE 2025'.

La exposición se podrá visitar hasta el 30 de enero en el horario habitual del museo, según indica AFE en nota de prensa, en la que señala que en esta ocasión el tríptico ganador es 'Misterio resuelto. Ahora entiendo por qué hay tantas llaves fijas en la caja de herramientas' de Manuel Galano Núñez.

