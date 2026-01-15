Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la última paliza, según manifestó ayer la subdelegada del Gobierno en el minuto de silencio en su recuerdo, al que asistió el hijo del matrimonio

La fiscalía y la acusación particular solicitan 25 años de prisión para Nerea F. por asesinato, mientras que la defensa pide la absolución, o en su defecto, que se considere homicidio imprudente

Se celebrará el día 24 de enero con una gran carga de reivindicación social

La empresa Ximénez retirará las actuales, porque son suyas, y el ayuntamiento las repondrá con un nuevo contrato, previa consulta a la Dirección General de Patrimonio

Los agentes de la Guardia Civil han vaciado de coches la calle en la que vivía la mujer y en la que fue vista por última vez