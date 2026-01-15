Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 15 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El hijo del matrimonio recibe muestras de condolencia durante el minuto de silencio, ayer.

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La mujer asesinada en Badajoz contó cuando la auxiliaron que su marido la había maltratado "toda la vida"

La autopsia confirma que Carmen murió a consecuencia de la última paliza, según manifestó ayer la subdelegada del Gobierno en el minuto de silencio en su recuerdo, al que asistió el hijo del matrimonio

El jurado popular comienza a deliberar sobre la culpabilidad de la acusada de matar a su pareja en Zafra

La fiscalía y la acusación particular solicitan 25 años de prisión para Nerea F. por asesinato, mientras que la defensa pide la absolución, o en su defecto, que se considere homicidio imprudente

"Viviendas sin bajar, tarifazo sin pagar" es el lema de Las Candelas de la Margen Derecha de Badajoz

Se celebrará el día 24 de enero con una gran carga de reivindicación social

El puente de Palmas de Badajoz tendrá sus luces de manera permanente

La empresa Ximénez retirará las actuales, porque son suyas, y el ayuntamiento las repondrá con un nuevo contrato, previa consulta a la Dirección General de Patrimonio

La UCO da un paso más en la investigación por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz)

Los agentes de la Guardia Civil han vaciado de coches la calle en la que vivía la mujer y en la que fue vista por última vez

