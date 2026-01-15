El pabellón de La Granadilla de Badajoz renovará sus 5.046 asientos

El pabellón de La Granadilla de Badajoz renovará sus asientos, como parte de su transformación, de la mano de la Junta de Extremadura, tras la sustitución de la pista central de la misma el pasado año.

Según ha informado el ayuntamiento, ya se encuentra en la Plataforma de Contratación el suministro e instalación de asientos para la instalación deportiva, con un total de 5.046 nuevos asientos que cubrirán la totalidad de la grada.

Con el certificado de aprobación de los estándares FIBA, contarán con unas dimensiones de 431mm de ancho y 350mm de altura del respaldo y anclaje con tres puntos de fijación, así como una placa de numeración.

234.240 euros

El mismo contrato, con un importe de 234.240,97 euros, contempla también en un segundo lote el suministro e instalación de dos canastas que sustituirán a las actuales, aprobadas por FIBA Nivel 1. Toda la información se puede consultar en el pliego, con fecha fin de presentación de ofertas el próximo 30 de enero a las 13:00.

De esta manera, continúa la remodelación y mejora de la instalación con el nuevo pavimento que ya pueden disfrutar deportistas y clubes de la ciudad, así como los asientos, canastas y megafonía. "Una apuesta continua por la renovación de las instalaciones deportivas de la ciudad", ha concluido el ayuntamiento.