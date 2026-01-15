Casat, Cooperativa Virgen de la Estrella y La Berlangueña ganan la Cata-concurso de aceite de la Diputación de Badajoz

Casat, Cooperativa Virgen de la Estrella y La Berlangueña han sido los ganadores de la IX edición de la Cata-concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra Provincia de Badajoz, Cosecha Temprana 2025-2026, un certamen que se ha celebrado hoy en el Hospital Centro Vivo, organizado por la Diputación de Badajoz, que distingue la calidad, la excelencia, la innovación y el compromiso del sector oleícola pacense.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, que ha felicitado a las empresas premiadas y al conjunto de participantes por "poner en valor el trabajo que se realiza durante todo el año, desde la recogida de la aceituna hasta que el consumidor prueba el producto". De manera especial, ha trasladado su enhorabuena a la Cooperativa Virgen de la Estrella, a Casat y a La Berlagueña, así como a las firmas distinguidas con menciones de honor.

La presidenta ha agradecido igualmente la colaboración del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), cuya implicación técnica garantiza el rigor y la calidad del proceso de evaluación del concurso.

Identidad de los aceites

En esta novena edición han concurrido 20 empresas y 33 marcas comerciales procedentes de todas las comarcas de la provincia, un dato que, según ha destacado Del Puerto, evidencia la apuesta creciente de almazaras y cooperativas por reforzar la identidad de sus aceites a través de nuevas marcas y por avanzar en la valorización del producto.

Durante su intervención, la presidenta de la Diputación de Badajoz ha subrayado el momento de fortaleza que atraviesa el sector del olivar en la provincia, con más de 251.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, el protagonismo del olivar de riego y el crecimiento sostenido del ecológico. Asimismo, ha señalado que alrededor de 90 almazaras se encuentran actualmente en campaña, con una molturación cercana a los 30 millones de kilos de aceituna, lo que sitúa la presente cosecha entre las más destacadas de la historia reciente.

Competitividad y calidad

Del Puerto ha puesto en valor la modernización de las almazaras y su apuesta por la competitividad, la calidad y la innovación, y ha defendido la necesidad de tener en cuenta la evolución del sector en el diseño de futuras políticas públicas, especialmente en ámbitos como la gestión de subproductos, la escasez de mano de obra, la transformación digital o la mejora de la competitividad en los mercados.

Además, la presidenta ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Badajoz con el aceite de oliva virgen extra como motor económico, generador de empleo y elemento clave para fijar población en el medio rural, recordando además que la institución trabaja en un plan estratégico provincial agroalimentario que incluirá medidas de apoyo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, entre ellas el aceite. "Hay que proteger lo nuestro, lo que nos diferencia y nos identifica. Nuestro aceite de oliva virgen extra nos une en su defensa y nos proyecta como un territorio auténtico y de calidad", ha concluido.

Los premios

En este caso, se otorga un premio de 6.000 euros en cada categoría, que se utilizará en compra de aceite para actividades promocionales gastronómicas. Además, el galardón supone un incentivo para seguir mejorando su aceite.

En concreto, el primer premio de la categoría convencional ha recaído en Casat, de la Sociedad Agraria de Transformación 'Comercial Agropecuaria - Casat' (Don Benito); en la categoría ecológica en Texturas Eco, de la Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella (Los Santos de Maimona), y en producción limitada La Berlangueña, de Oleícola Berlangueña S.L. (Berlanga).

Las menciones de honor en la categoría convencional han sido para Texturas, de la Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella (Los Santos de Maimona) y La Unidad, de la Sociedad Cooperativa La Unidad (Monterrubio de la Serena) y en la ecológica para Oleomaimona, de Almazara Ecológica Maimona (Los Santos de Maimona) y MM Ecológico, de Agroavia S.L. (Puebla de la Calzada).

Finalmente y en la categoría de producción limitada las menciones de honor han recaído en Aceite Emérita, de Francisco Manuel Gómez Jiménez (Esparragalejo), y Albalata, de Almazara Ecológica Maimona (Los Santos de Maimona), según ha detallado en nota de prensa la Diputación de Badajoz.