Experto en psiquiatría de Badajoz opina que prohibir el acceso a redes sociales a menores no es "una medida acertada"

El doctor Antonio Gil, psiquiatra en el Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz, opina que prohibir el acceso a redes sociales a menores de edad no sería una medida acertada para atajar los problemas de salud mental que estas generan entre lo más jóvenes. "Estos chicos y chicas acabarían averiguando la forma de acceder a las redes de forma clandestina, pudiendo ser una situación incluso más peligrosa para ellos", manifiesta.

El uso de redes sociales afecta tanto a adultos como a menores de edad, si bien estos últimos son especialmente vulnerables a sus efectos más negativos. Por ello, el especialista en psiquiatría asegura que "es crucial que la familia esté presente para tratar de evitar que los niños y adolescentes se expongan innecesariamente por internet y que consuman un contenido que no les aporte nada positivo".

"La familia tiene mucha responsabilidad en el uso que dan sus hijos a las redes sociales. Es cierto que estas tienen un diseño que invita a engancharse a su contenido, pero si en casa no se advierte de esto ni se controla su uso, el mensaje que estamos enviando es que pueden disponer de estas aplicaciones sin medida", argumenta.

Recomendaciones

Como recomendaciones, Gil aconseja marcar límites en cuanto a horarios, interesarse por lo que ven los menores en internet, comprobar que no están teniendo contactos con desconocidos y advertirles de los peligros que puede entrañar la red. En palabras del experto, muchas veces el uso de redes sociales responde a una comunicación insuficiente en casa.

Asimismo, el consumo abusivo de estas plataformas puede ser consecuencia de un malestar, una forma de evadirse de la ansiedad y/o la depresión, o de compensar el déficit de atención típico de un TDAH. En otras ocasiones, puntualiza el doctor, es un hábito que se va adquiriendo poco a poco y acaba convirtiéndose en un problema, puesto que "dicho uso excesivo puede conllevar mayor déficit atencional, pérdida de motivación, mala comunicación en la familia o baja autoestima por comparación o por exposición a comentarios malintencionados".

Por todo ello, el psiquiatra insiste en el papel de la familia como principal herramienta para proteger de forma más eficaz la salud mental de los menores respecto a las redes sociales.