El PSOE de Badajoz asegura haber desbloqueado el nombramiento de agentes medioambientales tras 11 meses de espera

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha asegurado que ha logrado desbloquear el nombramiento de los 13 agentes medioambientales que superaron el proceso de promoción interna, después de que el equipo de gobierno mantuviera paralizado el procedimiento durante casi once meses sin ofrecer explicación pública alguna.

Según la información trasladada desde Recursos Humanos a las personas afectadas, los agentes tomarán posesión de sus plazas el próximo 2 de febrero. Esta comunicación se produjo a los interesados en la tarde del mismo día en el que el PSOE hizo pública una nota de prensa criticando el "bloqueo injustificado" de los nombramientos, "lo que confirma que la situación podía resolverse y que solo faltaba voluntad para hacerlo".

Así lo ha señalado el Grupo Socialista en comunicado en el que ha apuntado que el proceso estaba "completamente resuelto" desde el 26 de febrero de 2025; y "no existía ningún impedimento legal ni administrativo".

Once meses "sin mover un papel"

El Pleno municipal había aprobado las modificaciones necesarias de la Relación de Puestos de Trabajo y de la plantilla, por lo que la ejecución de los nombramientos "dependía únicamente del equipo de gobierno". "Aun así, el ayuntamiento dejó pasar casi once meses sin mover un solo papel", ha detallado.

Para el Grupo Socialista, este "giro repentino" solo puede explicarse como una "incompetencia grave" o un bloqueo "de forma consciente". "O bien estamos ante una incompetencia grave en la gestión del personal municipal, incapaz de culminar un procedimiento cerrado y validado, o bien alguien decidió bloquearlo de forma consciente, perjudicando deliberadamente a personas trabajadoras que habían cumplido todos los requisitos y habían ganado su promoción por méritos propios", señalan los socialistas.

En cualquiera de los dos casos, "el resultado es el mismo", ha continuado, "una gestión inaceptable que ha causado un perjuicio directo a los agentes afectados, retrasando durante meses una mejora profesional y retributiva que les correspondía, y que ha mantenido sin cubrir puestos clave para la protección y la gestión medioambiental de la ciudad".

No es casual

Desde el PSOE de Badajoz han señalado que "no es casual que el desbloqueo se produzca a las pocas horas de hacerse pública la denuncia". "Cuando el problema se airea, aparecen las soluciones", han indicado, a la par que han recordado que esta situación "no debería haberse producido nunca".

El Grupo Socialista también valora "positivamente" que, "aunque tarde, el ayuntamiento haya rectificado", pero subraya que "no se puede normalizar una forma de gobernar que solo reacciona cuando se ve obligada". La promoción interna no puede depender de la presión pública ni de notas de prensa, ha sostenido, sino del respeto a los derechos del personal municipal y del cumplimiento diligente de los procedimientos.

Por último, ha reiterado su apoyo a los 13 agentes medioambientales y ha recordado que seguirá "vigilante" para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse en el Ayuntamiento de Badajoz.