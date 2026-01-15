Quique González presenta en Badajoz '1973'

Quique González ofrece este sábado (21.00 horas) el teatro López de Ayala de Badajoz un concierto, dentro de la gira de presentación de su último disco, que lleva por título ‘1973’.

A lo largo de sus más de tres décadas en el mundo de la música, Quique González se ha consolidado como una de las voces más respetadas del rock en español, tiempo en el que no solo ha podido cumplir su sueño de dedicarse a la música, sino también el de compartir escenario con algunos de sus referentes, como Bob Dylan, Steve Earle o Ryan Adams.

El cantante madrileño ha creado música que ya se ha convertido en clásicos: ‘Salitre 48’ (2001), ‘Kamikazes enamorados’ (2003) o ‘Daiquiri Blues’ (2009) o ‘Aunque tú no lo sepas’, que acabó cantando el primer líder de los secretos, Enrique Urquijo. Su carrera ha ido creciendo disco a disco, canción a canción, un recorrido que demuestra que por el cuerpo del artista corre la sangre del songwriter clásico norteamericano y del trovador mediterráneo.

En esta evolución constante, ‘Me mata si me necesitas’ (2016) supuso un nuevo comienzo. Un disco en el que, Quique González, juntó a una de sus mejores bandas y resume buena parte de su carrera en diez canciones. A partir de ese momento, llegan sus proyectos más personales como ‘Las palabras vividas’ (2019), con textos de Luis García Montero, o ‘Sur’ en el valle (2021).

Este camino culmina en ‘1973’ (2025), un álbum que toma como título el año de nacimiento del artista y es toda una declaración de intenciones. Este título evoca aquella canción de ‘La noche americana’ (2005) pero es mucho más. El disco de alguien que, con más de treinta años de carrera a sus espaldas, tiene poco que demostrarle al resto, aunque mantenga el vigor que dan las cosas que uno quiere demostrarse a sí mismo. Con esa fortaleza que ha marcado su carrera, desde que debutara discográficamente en el lejanísimo 1998 con ‘Personal’.

La honestidad creativa y su relación con el público es lo que ha caracterizado la carrera de Quique González y esta gira es una nueva oportunidad para poder disfrutar en directo de este nuevo capítulo en la vida del cantante y en el vínculo que mantiene con sus seguidores. Ejércitos del rock rompiendo filas. Conserjes de noche. Delantera mítica. Los detectives. La tripulación. Su tripulación.

Las entradas tienen un precio de 27 euros en venta anticipada y de 30 euros en taquilla.