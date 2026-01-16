El curso aún no ha comenzado
La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, critica que el ayuntamiento siga sin explicar a la institución provincial las razones por las que continúa cerrada
La Diputación de Badajoz se plantea llevar a cabo una auditoría para determinar "en qué se ha gastado" el ayuntamiento la dotación económica anual que aporta la institución provincial para el funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, ya que el curso 2025/26 aún no ha comenzado y la nueva sede en el antiguo colegio San Pedro de Alcántara sigue sin abrirse.
"Hay que conocer en qué se ha gastado el dinero, pues la escuela sigue cerrada", ha justificado este viernes el diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas, a preguntas de los medios antes de asistir a la presentación de un equipo extremeño de ciclismo de MTB Cross Country Olympic (XCO).
Cabezas, según recoge Efe, ha recordado que antes de Navidad se convocó un consejo extraordinario para analizar el retraso del comienzo del curso, que "a las 48 horas fue desconvocado" sin explicación alguna, y sin nueva convocatoria hasta la fecha.
En este sentido, ha lamentado que no se aporte información a la Diputación de Badajoz sobre este retraso, pese al requerimiento de la institución provincial para que se expliquen las razones de la demora o sobre las licitaciones realizadas para el traslado de la antigua sede del Palacio de Godoy a la nueva.
Según el diputado, esto supone "una vez más una falta de respeto" por parte del ayuntamiento a la diputación.
Cabezas ha dicho que la institución provincial "no se cree nada en relación con las razones de esta tardanza que alega el consistorio, pues se ha anunciado muchas veces la apertura de la escuela pero sigue cerrada".
