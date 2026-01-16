La Diputación de Badajoz renueva su apoyo al Vítaly La Mar BCB para 2026

El Vítaly La Mar BCB y la Diputación de Badajoz han renovado esta semana su acuerdo de colaboración para el año 2026, con lo que se reafirma el compromiso de la institución provincial con el proyecto deportivo y social del club pacense.

El acuerdo se articula a través del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, cuyo diputado, Ricardo Cabezas, ha recibido a la dirección del Vítaly La Mar BCB en un encuentro institucional en el que estuvieron presentes el presidente del club, Antonio Correa; el director técnico, Américo Chini; el director deportivo, Ángel Colino; y el director de comunicación, Joaquín Cuadrado.

Durante la reunión, se han abordado las principales novedades del Vítaly La Mar BCB y la planificación de la temporada para este nuevo año, según indica en nota de prensa la diputación, que colaborará por tercera temporada consecutiva con este club.

Ambicioso proyecto

La entidad deportiva gestiona actualmente un "ambicioso" proyecto que combina el alto rendimiento con el desarrollo de la base, ha detallado. Por un lado, el primer equipo compite en Tercera FEB, donde lidera la clasificación de su grupo; y por otro, el club desarrolla un "sólido" proyecto de cantera que supera los 150 jugadores, apoyado por una residencia propia que acoge a más de 15 jóvenes talentos procedentes de fuera de la ciudad de Badajoz.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el Vítaly La Mar BCB mantiene un "firme" compromiso social. El club cuenta con más de 1.500 socios simpatizantes y desarrolla diversos programas de acción social, con visitas a centros educativos, asociaciones vecinales, residencias y otras entidades del entorno.

Importancia del respaldo institucional

El presidente del club, Antonio Correa, ha subrayado la importancia de este respaldo institucional. "La presencia y el apoyo económico y social de la diputación en este proyecto es fundamental para su correcto funcionamiento y crecimiento".

Por su parte, Ricardo Cabezas ha destacado que para la Diputación de Badajoz "es un honor apoyar a entidades deportivas con raíces 100 por cien pacenses y que generan un impacto tan positivo en la sociedad".