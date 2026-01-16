Reconocimiento
Cálido homenaje de los bomberos de Badajoz a su compañero Manuel Rosado en su cien cumpleaños
Manuel, Loli para los amigos, se incorporó al servicio de extinción de incendios en 1948 y ha cumplido un siglo de vida en una fiesta sorpresa
Cálido homenaje de los Bomberos de Badajoz a su compañero ya jubilado, Manuel Rosado, en su cien cumpleaños. Manuel, Loli para los amigos, trabajó para los bomberos desde 1948 hasta su retirada en 1991 y destacó por su "excepcional forma física y agilidad", de la que aún hace gala a sus 100 años, "dejando una estela de cariño de todos los que le conocieron por su innata bondad y camaradería", explica Fernando Bermejo.
Una fiesta sorpresa
Así, para celebrar este siglo de vida, sus antiguos compañeros le prepararon una fiesta sorpresa, donde Manuel apagó las velas de una tarta de cumpleaños y recibió diversos regalos, entre ellos un facsímil del registro de su primera intervención con los Bomberos de Badajoz, el 11 de mayo de 1948, que le entregó Fernando Bermejo, el último jefe con el que trabajó.
También posó con el primer camión que tuvieron los Bomberos de Badajoz, que aún se conserva, un Dodge con motor de gasolina, adquirido en los tiempos en los que Manuel se incorporó al Servicio.
