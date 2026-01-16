El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ratifica la prisión para el presunto autor del crimen machista

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Badajoz ha ratificado este viernes la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 81 años que presuntamente acabo con la vida de su mujer, de 78 años, tras propinarle una brutal paliza en el domicilio familiar, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Los hechos sucedieron el 8 de enero en la vivienda del matrimonio, en la calle Manuel Henao Muñoz. La víctima, Carmen Díaz, fue trasladada al hospital debido a las lesiones que presentaba, un fuerte hematoma en la cabeza y contusiones en la cara y el cuerpo. El marido, P. R., fue detenido y puesto a disposición judicial por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El Juzgado de Instrucción número 1, que estaba de guardia, decretó su puesta en libertad y dictó una orden de alejamiento tanto de la mujer como del domicilio familiar.

La víctima fue dada de alta el sábado de madrugada, pero el domingo tuvo que ingresar de nuevo en el centro hospitalario, donde falleció el lunes. El Servicio Extremeño de Salud (SES) no ha facilitado información sobre por qué fue dada de alta alegando que el caso está judicializado.

El presunto maltratador incumplió la prohibición de acercarse a ella y acudió al hospital a verla, por lo que fue detenido de nuevo y, esta vez, el juez lo envió a prisión provisional por quebrantar la orden de protección. Ahora el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, a favor del que se inhibió el de Instrucción número 1, ha ratificado esa medida cautelar por el quebrantamiento. Ahora el primero está al frente de la investigación y seguirá las diligencias por homicidio o asesinato.

La autopsia confirmó que la mujer había fallecido a causa de las lesiones presuntamente provocadas por la paliza que le propinó su marido.

Fue una vecina quien, alertada por los fuertes golpes que provenían de la vivienda del matrimonio, avisó a la Policía Nacional. Varios radiopatrullas acudieron de inmediato al lugar y, tras forzar el portal del edificio, llamaron al piso de la pareja. Tras tener que golpear fuertemente la puerta, finalmente el marido abrió la puerta. Se encontraron a la mujer herida, ensangrentada, pero aún consciente.

Carmen Díaz, que tristemente se ha convertido en la primera víctima de la violencia de género en 2026 en Extremadura, contó a quienes la auxiliaron que su marido la había maltratado "toda la vida".

No constaban denuncias previas por maltrato y no estaba incluida en el sistema Viogén.