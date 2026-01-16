Promedio y la Confederación del Guadiana renuevan su compromiso para la depuración de aguas

La Diputación de Badajoz y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han renovado su compromiso por la depuración de las aguas residuales en los municipios que vierten sus aguas a esta cuenca.

El diputado delegado de Promedio, Francisco Buenavista, se ha reunido en Sevilla este viernes con la presidenta de la CHG, Gloria Martín, con objeto de mejorar la coordinación entre ambas administraciones para la ejecución de las depuradoras previstas en el Plan Depura en la zona sur de la provincia.

En concreto, este plan contempla la ejecución de una veintena de depuradoras de aguas residuales, de las cuales ocho vierten sus aguas a riveras o arroyos afluentes del Río Guadalquivir. Tres ya están funcionando (La Cardenchosa, Pallares y Malcocinado); otras tres pendientes de trámites eléctricos para su puesta en marcha (Trasierra, Puebla del Maestre y Reina) y dos en fase de proyecto u obra (Fuente del Arco y Valverde de Llerena).

La presidenta del organismo de cuenca ha valorado el esfuerzo de la Diputación de Badajoz, a través de Promedio, en la ejecución de la primera fase del Plan Depura, al que se están dedicando más de 22 millones de euros para dotar a municipios menores de 1.000 habitantes de soluciones para la depuración de sus aguas residuales urbanas.

Al mismo tiempo, Buenavista y Martín han acordado reforzar el trabajo conjunto para agilizar las obras actuales y los trámites relacionados con las autorizaciones de vertido para los municipios.