Tres detenidos cuando intentaban robar en un bar de Badajoz: llevaban un inhibidor de frecuencias y desconectaron la alarma

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, han detenido esta madrugada a tres hombres cuando intentaban robar en un bar de la barriada de San Fernando, en Badajoz.

Se trata de tres vecinos de la ciudad, de entre 26 y 44 años, con antecedentes por hechos similares, a los que no solo se considera los presuntos autores de un robo con fuerza en este establecimiento, sino miembros de un grupo organizado.

Según han informado este viernes fuentes de la Policía Nacional, los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada, cuando en la Sala 091 se recibió una alerta por la desconexión de una alarma en un establecimiento de hostelería de La Estación.

Escondidos

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y sorprendieron 'in situ' a un varón que trataba de huir, aunque fue localizado enseguida escondido bajo un vehículo.

Los policías continuaron buscando por las inmediaciones a posibles cómplices e interceptaron a otros dos hombres, presuntamente vinculados con los mismos hechos, que se habían ocultado en una zona con vegetación.

Cuando los agentes procedieron a inspeccionar el bar, comprobaron que la puerta de acceso se había forzado. En el interior del local, hallaron un inhibidor de frecuencias junto a una batería, útiles supuestamente utilizados para desconectar la alarma, así como herramientas que se usan para forzar cerraduras, que se habían repartido entre los tres detenidos, que funcionaban como "un grupo especializado y perfectamente organizado" para cometer este tipo de delitos.

Los tres hombres, tras instruir el atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha destacado el resultado exitoso de la colaboración y coordinación con la Policía Local, que ha dado como resultado la desarticulación de este grupo organizado.