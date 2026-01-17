Badajoz despierta con olor a migas y solidaridad

Badajoz despertaba hoy sábado, a pesar del frío, con olor a migas y solidaridad. Como siempre, el Paseo de San Francisco ha sido el escenario perfecto para celebrar la XIII edición de Migas Extremeñas Solidarias, cuya recaudación íntegra se destina al Banco de Alimentos.

Desde las nueve de la mañana, los vecinos de Badajoz se agolpaban en colas que daban la vuelta al Paseo, deseosos de un plato calentito de migas acompañada de loncha de jamón y bebida, por el precio simbólico de tres euros.

Cuanta más gente venga, mejor

En la cola se encontraba Paqui, quien se ha acercado como hace "casi todos los años", a pesar de que este alimento no es lo que más le gusta". "A mí, regular, pero vengo con mis amigas y, sobre todo, para colaborar". A su lado, Juana, más fanática de las migas, cuenta que le parece una iniciativa "muy bonita". "Cuanta más gente venga, mejor. Hay que ayudar a las personas", expresa.

"Todo lo que sea apoyar y contribuir a la gente que no puede tener un plato de comida, por tres euros que son simbólicos, y pasar el rato con los demás es maravilloso", manifiesta Elena, otra de las más asiduas. "Encima las migas están riquísimas, lo que pasa que hace mucho frío", bromea. "Pero muy bien, muy contenta de poder participar en estas iniciativas, y que poco a poco contribuyamos todos más si se puede".

Migas para llevar

Por otro lado, se ha mantenido una de las opciones más demandadas: las migas para llevar. La organización ha puesto a disposición de los participantes tuppers, lo que permite a muchas personas desayunar en el paseo de San Francisco y llevarse varias raciones para otro día o para familiares mayores que no pueden desplazarse.

Ejemplo de ello es Enrique, quien llevaba en sus manos dos tuppers repletos de migas. Se lo llevaba a su esposa, a su hija y a sus suegros, un detalle para así colaborar con el Banco de Alimentos. "Es fabulosa y me parece muy bien que se repita todos los años. Además, están buenísimas".

Una iniciativa "genial"

También se han pasado por San Francisco el grupo scout Marwan. "Nos parece genial, por eso participamos. Forma parte de nuestra forma de ser, dejar el mundo mejor de lo que nos lo encontramos, y esto es una forma de contribuir a que la gente que lo pasa mal consiga comida a través del Banco de Alimentos", asegura Manuel, uno de sus monitores. "Además, unas migas, con las fechas en la que estamos y el frío que hace, fantástico", comenta.

Los niños también disfrutaban de las migas. A Emma le ha parecido "muy divertido, porque vienes, conoces a más gente y tienes más amigos"; pero también importante. "Para mí está muy bien porque así no sufren enfermedades como la desnutrición".

También sin gluten

Además, este año vuelve a haber migas sin gluten, elaboradas y servidas siguiendo un protocolo específico para evitar la contaminación cruzada, una medida muy valorada por los asistentes con intolerancias alimentarias. Así, la pareja de Adriana y Sergio han ido a degustarlas por primera vez. "Nos parece una iniciativa muy buena por parte de la ciudad, que además hace que la gente se incluya, vengan y den visibilidad a este problema".

"Aparte -indica Sergio- porque ella es celiaca, y no se suelen ver migas sin gluten tan fácilmente". "Están buenísimas, muy bien conseguidas. Yo creo que no hay diferencia", añade Adriana.

Actuaciones musicales

Pero la mañana no va solo de migas. Los asistentes también pueden disfrutar de las actuaciones musicales de Naiara Narciso, el grupo de percusión Batala Badajoz, Escuela de baile Rocío Guisado y Escuela de baile Olivenza es Flamenca para convertir el paseo de San Francisco en un verdadero ambiente festivo.