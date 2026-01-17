Las bicis eléctricas de Badajoz comienzan a instalarse en sus bases, pero aún no funcionan

Recorrer Badajoz en bici eléctrica está mucho más cerca. El ayuntamiento pacense ha comenzado a instalar todas las bicicletas que componen la nueva flota en cada una de las bases. Así lo confirma el consistorio a este diario. Eso sí, por el momento no están disponibles para utilizarse.

Las previsiones son que a principio del mes de febrero comiencen a usarse y este nuevo paso acerca ese escenario a la realidad. La empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de este recurso, SIE 2000, lleva trabajando desde los primeros días del año tras formalizarse.

270 nuevas bicicletas

Los trabajadores de dicha empresa están repartiendo las bicicletas del nuevo contrato por los distintos puntos que están repartidos por la ciudad. En concreto, el contrato de mantenimiento contempla 130 bicis convencionales en rotación y otras 60 disponibles para sustitución y 80 eléctricas, de las cuales 50 se instalarán y otras 30 serán para ser repuestas.

De las bases para las primeras bicis, las convencionales, hay una treintena repartida por toda la ciudad, mientras que para las eléctricas se localizan siete puntos a lo largo de los 4,4 kilómetros del carril-bici turístico.

Un usuario consulta la aplicación para alquilar las bicis eléctricas de Badajoz. / Santi García

La colocación de los nuevos ciclos se está acompañando por los últimos ajustes en la página web que se usará para gestionar este nuevo recurso. Por el momento, la única indicación es que será a principios de febrero cuando este nuevo sistema de alquiler eche a rodar. Desde el consistorio señalan que se trata de "un paso previo para su puesta en marcha".

Las bicis eléctricas ya se encuentran en sus bases repartidas por la ciudad de Badajoz. / Santi García

Fin a los problemas

La situación del Biba, el servicio de alquiler de Bicicletas de Badajoz, ha dado mucho que hablar los últimos tiempos. Desde el año 2024 colectivos y partidos políticos de la oposición han reclamado mejoras en el sistema. La intención del ayuntamiento era que desde una misma empresa se gestionaran los dos tipos de bicicleta. Las obras del carril-bici turístico se extendieron hasta mayo de 2025 cuando se firmó la recepción de las mismas. Desde entonces han redactado el contrato de mantenimiento, se publicó la licitación y, más recientemente, se adjudicó.

Hasta que los empleados de SIE 2000 han comenzado a trabajar han sido los trabajadores de municipales los que se han estado encargando de forma provisional del mantenimiento de las bicicletas de alquiler desde que el contrato con la mencionada empresa, también anterior adjudicataria del servicio, expiró.

El Ayuntamiento de Badajoz licitó el contrato de mantenimiento de estos servicios por 520.000 euros y un periodo de 2 años (260.000 anuales), prorrogable por otros dos más.