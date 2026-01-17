Cayetano Barriga toma posesión como presidente de Las Descalzas en un acto histórico para la Semana Santa de Badajoz

La hermandad de Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura vivirá este sábado uno de los momentos más significativos de su historia reciente. A las 19.00 horas, en el convento de las Clarisas Descalzas, tendrá lugar la toma de posesión de Cayetano Barriga como nuevo presidente de la cofradía, convirtiéndose en el primer hombre en presidirla desde su refundación, un hito que marca un antes y un después en este colectivo tan ligado a la Semana Santa de Badajoz.

El acto se celebrará conforme al rito establecido por la diócesis y estará cargado de simbolismo. El nuevo presidente asumirá públicamente su cargo ante los hermanos, en un escenario especialmente significativo para la hermandad, cuya historia reciente no se entiende sin el acompañamiento del convento. "Será un juramento ante los hermanos asumiendo una responsabilidad y un cargo y poco más", explica Barriga, que afronta este momento con ilusión y sentido del deber.

Satisfacción y responsabilidad

Apenas 24 horas antes de la toma de posesión, el nuevo presidente reconoce sentirse "satisfecho con la Junta, gente muy trabajadora, con muchas ganas de trabajar por la hermandad, por los titulares y por la iglesia". Una nueva etapa que encara con entusiasmo: "Estoy muy ilusionado con la nueva etapa que se nos avecina".

Barriga es plenamente consciente de la singularidad del momento. Desde la refundación de la cofradía, solo mujeres habían dirigido la hermandad, dejando un legado que el nuevo presidente asume como un reto personal: "Yo creo que eso te hace tener más responsabilidad todavía porque aquí ha habido grandes mujeres que han dirigido la hermandad y estar a esa altura no va a ser una cosa sencilla", afirma. En ese sentido, subraya la importancia de preservar la identidad del colectivo: "Quizás con una responsabilidad inmensa de mantener el legado que estas señoras le han dado a La Espina y que la ha colocado en el lugar en el que está dentro del mundo cofrade de la Semana Santa de Badajoz".

La toma de posesión

La celebración contará con la implicación directa de la comunidad de Clarisas Descalzas, un gesto que el nuevo presidente ha querido destacar de manera especial. "Tenemos la total colaboración de las hermanas Clarisas e incluso van a participar de alguna manera en la liturgia que hemos preparado para ese día". Así, las religiosas intervendrán en distintos momentos del acto: "Ellas participarán leyendo el Salmo, participarán entregando el libro de regla de la hermandad y alguna que otra cosa".

Tras la Eucaristía, el conciliario de la hermandad, Pedro Fernández Amo, será el encargado de imponer las medallas a la nueva junta de gobierno, una vez realizado "ese compromiso público de aceptar el cargo". Junto a él lo jurará el resto de su equipo formado por: Coro García como vice hermana mayor, fiscal en Mérida y muy vinculada a la cofradía desde niña, y como tesorero, Gregorio Moreno, ganadero y hermano desde hace décadas. Además, lo completarán 13 personas más como vocales, un número que se amplía con respecto a mandatos anteriores con la intención de distribuir las distintas tareas que tendrán que asumir desde este mismo sábado.

Los retos

En cuanto a los retos inmediatos, Barriga lo tiene claro. Más allá de proyectos concretos, su prioridad es cuidar la esencia de la cofradía. "Fundamentalmente es mantener la hermandad, mantener el espíritu de la hermandad, mantener la casa de hermandad, que haya un sitio de referencia para todos los hermanos". A partir de ahí, llegarán otras decisiones: "Luego evidentemente siempre tienes algunas pequeñas cosas que quieres ir cambiando, algunas restauraciones, algunas incorporaciones al desfile".

El nuevo presidente reconoce además una creciente implicación de los hermanos. "Hemos tenido una avalancha, por decirlo de alguna manera, de hermanos que querían participar de otra manera en el desfile y en eso estamos", señala, avanzando que la junta ya ha empezado a tomar decisiones en este sentido.

Con esta toma de posesión, la cofradía de Las Descalzas escriben una nueva página de su historia, manteniendo su identidad y abriéndose a una etapa marcada por la continuidad, la corresponsabilidad y el respeto a un legado forjado durante décadas.