La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país.

La Diputación de Badajoz es actualmente la tercera administración local de todo el país con un menor Período Medio de Pago (PMP) a proveedores, según los últimos datos que ha dado a conocer recientemente el Ministerio de Hacienda.

Según estas cifras, correspondientes a octubre de 2025, la Institución Provincial pacense alcanza un plazo medio de 5,01 días, lo que le sitúa por detrás del Ayuntamiento de Vigo y la Diputación de Zamora, y por delante de la Diputación de Segovia, entre las administraciones que menos tiempo tardan en pagar a sus proveedores.

En Extremadura, al margen de la Diputación pacense, el Ayuntamiento de Mérida alcanza un PMP de 11,17 días, mientras que la Diputación cacereña se sitúa en 26,93 días, el Ayuntamiento de Cáceres en 29,66 días y el de Badajoz en 64,65 días.

Buena posición económica y financiera

"Estas cifras sirven para refrendar la buena posición económica y financiera de la institución, que carece actualmente de deudas con entidades bancarias tras cancelar el último crédito en octubre de 2024", ha asegurado la diputación provincial. A ello se suma, insiste, su "liderazgo" en la gestión de fondos europeos orientados al desarrollo urbano sostenible, donde supera a todas las diputaciones y ayuntamientos del país en importes adjudicados y en peso territorial.

Así, en el pasado mes de octubre, la Diputación de Badajoz se convirtió en la administración local española con mayor número de Planes de Actuación Integrados, con nueve, en la última convocatoria del Plan EDIL.

Además, la institución también es la administración más beneficiada por los fondos FEDER, al haber logrado en octubre 44,5 millones y obtener en diciembre 12,2 millones adicionales gracias a la eficiencia en la gestión y el alto grado de ejecución de los proyectos desarrollados.