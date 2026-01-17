Nueva concentración por las personas sin hogar en Badajoz: el lunes frente a la Delegación del Gobierno

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y la coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz dan un paso más y convocan una nueva movilización en la ciudad. "El lunes 19 de enero a las 20.00 horas frente a la Delegación del Gobierno" en Extremadura en la capital pacense, informan en una nota de prensa.

Desde la coordinadora y la asociación piden "soluciones para las personas en situación de calle" que viven en la ciudad. De este modo, siguen reclamando soluciones urgentes para este colectivo durante la situación meteorológica extrema.

Recursos permanentes

Además de reclamar los recursos puntuales para atender a las necesidades de este grupo de personas que superan el medio centenar, reclaman "recursos de forma permanente para atender las necesidades de estas personas", dicen.

"Ante la inacción de todas las administraciones públicas" a las que han acudido y la "omisión de su deber legal de atención" a dichas personas que se ven obligadas a dormir en las calles de Badajoz, vuelven a convocar una concentración ciudadana. En esta ocasión lo harán frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura situada en la avenida de Huelva de la capital pacense "para que oigan las reclamaciones" con una voz clara: "Nadie sin hogar".

"Nos parece intolerable su pasividad"

Las entidades convocantes informan que en esta nueva movilización se apostarán frente a las dependencias del Gobierno porque "la subdelegación ignora" las necesidades y se niega a "cumplir con su deber legal de atención a estas personas", también a las demandas "hechas desde diferentes colectivos y diferentes ocasiones".

En la nota de prensa, la asociación y la coordinadora apelan al sentido común para que las personas sin hogar puedan tener una situación más digna: "¡Llueve y hace frío! Nos parece intolerable su pasividad". Y critican la falta de entendimiento entre instituciones: "Se culpabilizan entre ellas y permanecen impasibles", afean.

Por estos motivos, han decidido dar un paso más y, como anunciaron, concentrarse frente a la Delegación del Gobierno. "Otra vez más nos escucharán exigiendo una respuesta", explican y anuncian que seguirán reclamando acciones "hasta que no sean atendidas las personas sin hogar en la ciudad".

Esta iniciativa se suma a las acciones ya ejecutadas como la entrega de más de 1.300 firmas ciudadanas en el Ayuntamiento de Badajoz y a la vigilia nocturna que se celebró el pasado lunes a las puertas del consistorio pacense.