El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal

El PP de la provincia de Badajoz ha abogado por derogar la actual Ley de Vivienda al, a su juicio, "manifiestamente" no haber "cumplido con las expectativas", así como por aprobar una ley contra la ocupación ilegal que permita la recuperación en un "tiempo rápido".

En un comunicado, los populares pacenses se han mostrado "convencidos" de que "solo el Plan de Vivienda propuesto por Alberto Núñez Feijóo conseguirá hacer a la misma accesible para todos los colectivos", al tiempo que han lamentado que las políticas del Ejecutivo central actual la hayan convertido en un "derecho imposible". Este plan incluye 15 medidas con el objetivo prioritario de "consolidar una política de vivienda útil y que sirva a la sociedad, con el objetivo eliminar el déficit de viviendas que padece España", aseguran.

Para ello, buscan acortar los plazos de construcción, con menos burocracia y reduciendo la carga impositiva para los jóvenes, generando "confianza" con una ley contra la okupación "que garantice desalojo en 24 horas y proteja la propiedad privada".

Un millón de casas

Asimismo, el diputado del PP por Badajoz, Antonio Cavacasillas, ha asegurado que la vivienda es ya "el principal problema" de muchos jóvenes, por lo que, en aras de acabar con el "déficit de viviendas" que, insiste, sufre el país, su formación propone un plan integral que permita iniciar la construcción de un millón de casas en la próxima legislatura.

A su vez, los 'populares' abogan por aplicar el silencio administrativo positivo en 90 días para las licencias, así como por movilizar el suelo público de todas las administraciones y declararlo de utilidad pública para proyectos residenciales estratégicos, con la mitad de esas viviendas destinadas a alquiler asequible.

Del mismo modo, el Partido Popular ha abogado por reducir el IVA de la primera vivienda nueva del 10 al 4 por ciento y el Impuesto de Transmisiones también al 4 por ciento, permitiéndose pagar esos impuestos "a plazos".

Además, la formación ha destacado como otra de sus propuestas la puesta en marcha de una 'Hucha Hogar Joven' con aportaciones deducibles, así como la bonificación del IRPF de los jóvenes en sus primeros cuatro años de vida laboral para que ese ahorro se pueda destinar a la compra de su primera vivienda.

Sanciones para los okupas

Por su parte, el senador de los populares pacense, José Antonio Monago, ha defendido que la norma contra la ocupación que propone el PP contemplaría el endurecimiento de las sanciones penales a los okupas, además de la declaración como "nulo" del "empadronamiento que se use para consolidar una ocupación".

Del mismo modo, agrega Monago, buscarán brindar "seguridad jurídica" a propietarios e inquilinos, bonificando fiscalmente a quienes saquen al mercado viviendas que llevan tiempo vacías y apoyando a las familias vulnerables, especialmente a las que tienen hijos a cargo, con ayudas al alquiler que pueden llegar a cubrir "hasta el 100 por ciento" en el caso de familias numerosas.

En esa línea, los 'populares' han defendido la importancia de implicar a "todas las administraciones". Para ello, la formación propone que el modelo de financiación autonómica y la capacidad de gasto de los ayuntamientos estén ligados a impulsar políticas de vivienda "de verdad", a la agilización de trámites, a la puesta a disposición de suelo y a la construcción de casas asequibles.