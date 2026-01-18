Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero

La Asociación de Vecinos de Valdepasillas, Perpetuo Socorro y Ordenandos ha propuesto ampliar el recorrido del desfile del segundo domingo del Carnaval de Badajoz y trasladarlo a la avenida de Sinforiano Madroñero. La entidad, que organiza esta cita desde que la fiesta fue declarada de Interés Turístico Internacional en 2023, sostiene que el desfile siempre ha resultado un "éxito de participación y de afluencia", pero que tanto los participantes como el público en general han pedido siempre que se ampliase, ya que el recorrido "se queda muy corto".

Por tanto, desde la Asociación de Vecinos aseguran que, haciéndose eco de esa demanda del público e industriales, han estado recogiendo firmas de apoyo para que el desfile del segundo domingo de nuestro Carnaval se pueda celebrar en la Avenida de Sinforiano Madroñero, una petición "unánime" en los contactos mantenidos con empresarios de la hostelería y de otros servicios con un "éxito rotundo". "Podemos decir que ha sido un rotundo éxito la recogida de las casi 400 firmas recogidas en apoyo a nuestra petición", subrayan.

A este respaldo se suman también la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (FALCAP), así como los Artefactos y los Grupos Menores, que han expresado su apoyo a la iniciativa y su disposición a participar en un desfile en esta ubicación.

Características perfectas

"Creemos que hay un sentir unánime de que el Carnaval se abra al conjunto de los barrios y además Valdepasillas reúne unas características perfectas para que las Comparsas, Grupos y Artefactos puedan lucir y brillar con sus bailes y sonidos, tanto por el espacio de una gran Avenida como por su vistosidad que le darían un gran colorido y brillantez, así como que serviría para poner un gran broche final a nuestra Fiesta Internacional", expresan.

La propuesta se enmarca en el crecimiento que ha experimentado el Carnaval de Badajoz en los últimos años. A juicio del colectivo vecinal, la Fiesta ha adquirido "otra dimensión", pero esta no puede ser solo por la amplitud del número de días e internacionalidad, sino que hay que innovar para dar otro nivel y carácter a la masiva participación del Carnaval en la calle. "Valdepasillas se ofrece para que puedan valorarse sus opciones para dar otro carácter a nuestra Fiesta multitudinaria. Hay espacios para la participación, pero hay que proponerse cambios, porque cada año la participación aumenta y por ello hay que cuidar lo que supone un espectáculo de estas dimensiones y contenido", remarcan.

Es por ello, por lo tanto, que desde la Asociación de Vecinos han propuesto que se tenga en cuenta esta petición de que el desfile que ponga "el broche de oro" se celebre el segundo domingo de Carnaval en la Avenida de Sinforiano Madroñero. En este sentido, se han dirigido Ayuntamiento de Badajoz y a la Policía Local, "para que sean atendidas y valoradas por el apoyo y la recogida de firmas de la inmensa mayoría de los negocios de nuestro Barrio", concluyen.