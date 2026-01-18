Charla sobre el pintor Odd Nerdrum este lunes en Ámbito Cultural El Corte Inglés.

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge la charla sobre el artista Odd Nerdrum, este lunes 19 de enero a las 18.00 horas. Este ciclo, titulado ‘Un viaje al corazón de arte’, pretende enseñar a mirar, a comprender, y a interpretar obras artísticas. Además, está diseñado para todos los públicos, y será impartido a lo largo del año 2026 gracias a una serie de charlas con contenidos diferentes.

En concreto, en cada sesión se trabajará sobre temáticas específicas, una aventura fascinante que llevarán a los asistentes desde el universo de los pintores de las cuevas paleolíticas, hasta el mundo de los fotógrafos y videoartistas más interesantes del siglo XXI.

Víctor Gibello

En esta nueva sesión del ciclo ‘Un viaje al corazón de arte’, el historiador del arte y arqueólogo cacereño Víctor Gibello será el encargado de impartir la charla en la que ahondará en la obra y figura de Odd Nerdrum, artista noruego nacido en 1944, quien está considerado como uno de los principales pintores figurativos contemporáneos.