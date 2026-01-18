Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre el pintor Odd Nerdrum este lunes en Ámbito Cultural El Corte Inglés

El historiador del arte y arqueólogo cacereño Víctor Gibello ahondará en la obra y figura de Odd Nerdrum, artista noruego

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge la charla sobre el artista Odd Nerdrum, este lunes 19 de enero a las 18.00 horas. Este ciclo, titulado ‘Un viaje al corazón de arte’, pretende enseñar a mirar, a comprender, y a interpretar obras artísticas. Además, está diseñado para todos los públicos, y será impartido a lo largo del año 2026 gracias a una serie de charlas con contenidos diferentes.

En concreto, en cada sesión se trabajará sobre temáticas específicas, una aventura fascinante que llevarán a los asistentes desde el universo de los pintores de las cuevas paleolíticas, hasta el mundo de los fotógrafos y videoartistas más interesantes del siglo XXI.

Víctor Gibello

En esta nueva sesión del ciclo ‘Un viaje al corazón de arte’, el historiador del arte y arqueólogo cacereño Víctor Gibello será el encargado de impartir la charla en la que ahondará en la obra y figura de Odd Nerdrum, artista noruego nacido en 1944, quien está considerado como uno de los principales pintores figurativos contemporáneos.

