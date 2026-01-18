Documental ‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’ este lunes en el López de Ayala

El 19 de enero a las 19.30 horas, el Teatro López de Ayala de Badajoz proyecta el documental ‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’, una obra escrita por Fernando Rodríguez, quien también asume la dirección junto con Javier Palomo, Fernando Rodríguez y José Luis Pastor. Las entradas van por invitación, de las cuales se entregarán dos por persona.

Este largometraje, que cuenta con la voz de Luis Pastor, acercará a los espectadores a la apasionante y desconocida vida de una de las figuras clave en el nacimiento y aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812.

Modernidad mundial

Con su impulso se redactaron artículos muy avanzados para su tiempo, unos textos vanguardistas que inspiraron muchas de las constituciones de Hispanoamérica y que colocaron a España a la cabeza de la modernidad mundial.

Su obra es reflejo de su apasionante vida y su muerte, olvidado en una fortaleza lisboeta, trató se sepultarlo en el olvido y lo consiguió durante muchas décadas, pero ha llegado el momento de poner en valor la figura de este pensador extremeño: «Ayer me mataron. Es hora de contar quién fui y por qué lo hicieron».