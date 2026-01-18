"En cinco horas iba a estar en Praga y llegué 24 horas después", la odisea de una pasajera tras el retraso del avión Badajoz-Madrid

El retraso del vuelo entre Badajoz y Madrid el pasado 14 de enero sigue generando quejas entre los pasajeros afectados. Entre ellos se encuentra Isabel García y su marido, vecinos de la región, quienes tenían contratado un billete único desde Badajoz hasta Praga, con escala en Madrid. Sin embargo, la demora del primer trayecto les hizo perder el enlace internacional y llegar a su destino final 24 horas más tarde.

Según relata la afectada, el avión debía salir a media mañana, pero fue acumulando sucesivos cambios de horario. "Primero nos dijeron que saldría a las 10.50, luego a la 1.20, después a las 2.20 y al final despegó pasadas las 15.30", explica. El vuelo aterrizó en Barajas alrededor de las 16.40 horas, cuando el avión con destino a Praga ya había salido a las 12.00.

No es suficiente

Iberia reubicó a los pasajeros en un vuelo al día siguiente y les facilitó hotel y manutención en Madrid, pero García considera que "no fue suficiente". "Yo perdí un día en Praga, aparte de los gastos, que he tenido que abonarlos yo", critica. También solicitó ser reubicada, sin éxito. "Mi billete era Badajoz-Praga, no Badajoz-Madrid. Yo insistí en que me tenían que buscar una alternativa para llegar cuanto antes, aunque fuera con otra compañía, pero se cerraron en banda".

Además, la falta de información es otro de los puntos que denuncia. Según informó Aena a este diario, el retraso se debió a la niebla. En cambio, la pasajera remarca que Iberia no le ha entregado "ninguna explicación oficial por escrito", pese a haberla solicitado en varias ocasiones por teléfono, por correo electrónico y mediante reclamaciones tanto en el aeropuerto de Badajoz como en Barajas. "Te dicen que es por niebla, pero no te lo ponen por escrito", señala. "No se veía la niebla pegada al suelo. Se veía la carretera, el aeropuerto. Lo que había eran nubes altas".

Mala experiencia

Más allá de su caso concreto, Isabel García lamenta la situación del transporte aéreo en Extremadura. "El aeropuerto está fenomenal y el personal es de lujo, se nota que está cuidado", señala, pero "si los aviones pernoctaran aquí no tendríamos que estar esperando a que se quite la niebla en Madrid para poder salir". "Al final parece que los extremeños nos tenemos que conformar con lo que nos den. Como no hay otra opción, hacen con nosotros un poco lo que quieren", afirma.

Una experiencia que, reconoce, le ha generado "mucha pena", ya que "teníamos mucha ilusión por salir desde nuestra tierra" y que le ha llevado a replantearse volver a utilizar el aeropuerto de Badajoz para viajes internacionales.