El Banco de Alimentos de Badajoz hace entrega de tres tarjetas donadas por Mercadona a dos comedores y una residencia

El Banco de Alimentos de Badajoz a través de su presidenta, Cristina Herrera, ha entregado en la mañana de este lunes tres tarjetas monedero, donadas por Mercadona, a tres entidades inscritas en los programas de reparto de la fundación, los comedores Virgen de la Acogida y San Vicente de Paúl y la residencia las Hermanitas de Ancianos Desamparados Nuestra Señora de la Soledad de la capital pacense.

Cada tarjeta tiene un importe de 1.000 euros que pueden canjearse por productos frescos, ya que los lotes de alimentos que mensualmente reciben no incluyen este tipo de productos.

Productos de primera necesidad

Con esta ayuda, el Banco de Alimentos quiere facilitar productos de primera necesidad y menús más completos a estos tres centros de la ciudad. Además, ha destacado que, gracias a Mercadona, aumenta la colaboración que presta a los comedores sociales y residencias de ancianos de Badajoz, al mismo tiempo que al sector de ciudadanos que vive en la pobreza "más severa".

Pese a todas las dificultades presentadas durante el pasado 2025, el Banco de Alimentos de Badajoz ha destacado en nota de prensa que ha alcanzado sus objetivos de atención a los beneficiarios, "facilitándoles la posibilidad de acceder a una vida más digna", algo que ha sido posible gracias a las empresas, a los organismos públicos y a los ciudadanos de la provincia que han acudido cada vez que la fundación lo ha necesitado.

La figura más esencial

De manera especial, ha detallado, se ha podido llevar a cabo gracias a los voluntarios, "la figura más esencial de la fundación" y quienes "cambian su tiempo libre para mejorar el tiempo de los demás".

"Son, en definitiva, quienes ponen el alma a la institución y quienes consiguen que permanezca viva", concluye la Fundación Banco de Alimentos, que afronta el 2026 con el propósito de seguir ayudando a mejorar la vida de las personas más necesitadas.