La concentración por las personas sin hogar en Badajoz se pospone por el accidente en Adamuz (Córdoba)

La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (Acibapem) y la coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz habían convocado para este lunes una nueva movilización en la ciudad para reclamar medidas reales para dicho colectivo. Estaba fechado para las 20.00 horas y frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, pero la tragedia ferroviaria ocurrida en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba) hace que se posponga sin fecha.

Así lo han comunicado los portavoces de las entidades convocantes en la mañana de este lunes. "Es una muestra de solidaridad con la tragedia ferroviaria que ha habido en Córdoba", justifican.

"Inacción de todas las administraciones"

La intención que tenían era volver a visibilizar la necesidad de medidas urgentes para las personas sin hogar. Decidieron que esta nueva movilización fuera a las puertas de la Delegación del Gobierno porque es otra de las administraciones implicadas en dar respuesta a este colectivo de personas. De este modo, querían seguir reclamando soluciones para aquellos que viven en situación de calle haciendo frente a la meteorológica extrema.

Las entidades recuerdan que lo más necesario en este momento son recursos puntuales para atender a este grupo de personas que superan el medio centenar. Aunque también han anunciado que no es lo único que requieren, también son precisos "recursos de forma permanente para atender las necesidades" que se tienen en estos momentos en la capital pacense.

Continúan con la lucha reclamando medidas por la "inacción de todas las administraciones" a las que han llamado. Entienden que están realizando una "omisión de su deber legal de atención".

En la nota de prensa, la asociación y la coordinadora apelan al sentido común para que las personas sin hogar puedan tener una situación más digna: "¡Llueve y hace frío! Nos parece intolerable su pasividad". Y critican la falta de entendimiento entre instituciones: "Se culpabilizan entre ellas y permanecen impasibles", afean.

Sin fecha por ahora

Juan Verdasco, portavoz de los colectivos convocantes, señala que esta convocatoria no se suspende, sino que se pospone. "Esperamos que pueda ser el lunes que viene", dicen, aunque no saben si será posible. "No sabemos si por los plazos legales tendrá que ser para el otro lunes", dicen.

Desde las entidades convocantes señalan que informarán a la ciudadanía de la nueva convocatoria para que se sumen todos aquellos que quieran solidarizarse con esta causa.