Detenido 'in fraganti' por robo con fuerza en una peluquería en Badajoz

La Policía Nacional detiene 'in fraganti' a un varón como presunto autor de un robo con fuerza en una peluquería de la avenida Carolina Coronado, en Badajoz.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 16 de enero, en concreto a las 04.00 horas, cuando una dotación de seguridad ciudadana de Badajoz observó a un individuo agachado y manipulando la puerta de acceso a una peluquería.

Según informa la Policía Nacional, esta persona, al percatarse de la presencia policial, trató de huir a la carrera, siendo interceptado y detenido a los pocos metros, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial, en esta ocasión en grado de tentativa.

Más robos

Del resto de investigaciones se hizo cargo el grupo de delitos patrimoniales de la misma comisaría, quienes tras la realización de diversas gestiones y el estudio del "modus operandi" utilizado por el detenido, llegó a la conclusión e imputación de dos hechos más, cometidos días antes en una misma peluquería de la avenida Santa Marina.

El detenido es un varón de 26 años de edad, quien cuenta con numerosos antecedentes anteriores, y tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.