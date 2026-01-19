Cultura
‘Mucho más que escribir’, un espacio literario este martes con María José Corchuelo y Pedro López
La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Este martes 20 de enero a las 19.00 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, tendrá lugar ‘Mucho más que escribir’, un espacio coordinado por los escritores Faustino Lobato y Antonio Castro para desentrañar la vida y obra de esos autores que pueblan las tertulias literarias y asociaciones culturales alejados de las grandes plataformas y circuitos mediáticos.
Tertulia y entrevista
En un formato entre la tertulia y la entrevista, se darán a conocer las diferentes narrativas y poéticas de esos escritores, así como sus motivaciones personales y entornos vitales.
Los invitados son María José Corchuelo, escritora de relato, microrrelatos y poemas, nacida en Almendralejo, con obras como ‘El sueño de Marise’ o ‘Era el 48 y lo sabía...’; y Pedro López, natural de Montijo, articulista y ensayista, quien cuenta con poemarios como ‘Mirada que traspasa; ‘Donde los recuerdos se transforman en palabras’ y ‘Robar el tiempo’.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal