‘Mucho más que escribir’, un espacio literario este martes con María José Corchuelo y Pedro López

Este martes 20 de enero a las 19.00 horas, en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, tendrá lugar ‘Mucho más que escribir’, un espacio coordinado por los escritores Faustino Lobato y Antonio Castro para desentrañar la vida y obra de esos autores que pueblan las tertulias literarias y asociaciones culturales alejados de las grandes plataformas y circuitos mediáticos.

Tertulia y entrevista

En un formato entre la tertulia y la entrevista, se darán a conocer las diferentes narrativas y poéticas de esos escritores, así como sus motivaciones personales y entornos vitales.

Los invitados son María José Corchuelo, escritora de relato, microrrelatos y poemas, nacida en Almendralejo, con obras como ‘El sueño de Marise’ o ‘Era el 48 y lo sabía...’; y Pedro López, natural de Montijo, articulista y ensayista, quien cuenta con poemarios como ‘Mirada que traspasa; ‘Donde los recuerdos se transforman en palabras’ y ‘Robar el tiempo’.