Del estreno a la historia: Es lo que hay y Vendaval ya calientan motores para el Carnaval de Badajoz

Las comparsas del Carnaval de Badajoz ya calientan motores y lo hacen mostrando dos caras muy distintas de la fiesta: la ilusión de quien se estrena y la solidez de quien lleva toda una vida en la calle. Es lo que hay, la más nueva, y Vendaval, la más antigua, representan ese contraste generacional que mantiene vivo el carnaval.

La comparsa Es lo que hay afronta su primer año con entusiasmo y muchas ganas de disfrutar. «Esperamos pasárnoslo bien, muchísima diversión y mucha unión entre nosotros», explica su presidente, Carlos García, que reconoce que el camino hasta aquí ha sido intenso, con «muchos momentos bajos, otros muy altos y muchas emociones», pero siempre con sensaciones positivas al llegar a la recta final. Como nuevos, miran al resto de comparsas esperando «que nos reciban con los brazos abiertos» y poder aportar «su granito de arena» para que siga creciendo el carnaval de la ciudad.

El Rey Sombrío

Su propuesta gira en torno al Rey Sombrío de Badajoz, un personaje creado como homenaje al carnaval más antiguo y a la ciudad. «Es un rey que gobernaba antiguamente, fue traicionado y sale de su tumba durante los carnavales para vivir la fiesta con su pueblo». La temática se refleja en todo: un traje elegante en dorado y negro, cargado de pasamanerías, más de 6.000 piedras y guiños a la ciudad y a su patrona, con una estética que recuerda al carnaval de los años 80 y 90.

Fotogalería | Es lo que hay y Vendaval ya calientan motores / Andrés Rodríguez

El baile y la música siguen ese mismo hilo narrativo. Elena Isidro, coreógrafa, ha apostado por pasos «elegantes y muy marcados», con un carácter serio y oscuro que refleja la «soberanía» del personaje. La música, a cargo de Ignacio Expósito, busca «transmitir la historia a nivel musical», con un orden de ritmos que «representan la traición y el resurgir desde la sombra». Un enfoque fresco y original, inspirado en sus «videojuegos favoritos, como Kingdom Hearts», reconoce.

Heraldo del Sol

En el otro extremo está Vendaval, la comparsa más antigua del Carnaval de Badajoz, que vuelve a demostrar por qué sigue siendo un referente. Este año lo hace bajo la temática del Heraldo del Sol, una idea cargada de simbolismo. «Llevamos dos años con lluvia y era la manera de asegurarnos de que, pase lo que pase, el sol venga al carnaval», bromean Jorge y Germán, responsables del traje.

El vestuario es uno de los grandes protagonistas. Lo definen como «abstracto, versátil y muy visual», con predominio de amarillos, dorados y naranjas. Destaca especialmente el gorro, el más grande que han llevado en años, con más de un metro de altura y anchura. «Dificulta un poco el baile, pero forma parte de nuestra esencia», aseguran. Los materiales combinan lentejuelas, napas metalizadas y elementos cotidianos integrados de forma casi imperceptible.

La música, original como es tradición en Vendaval, acompaña el ciclo del día. Víctor Cordero destaca que el repertorio evoluciona «desde el amanecer hasta el anochecer», alternando ritmos lentos y dinámicos y dando protagonismo a todos los instrumentos, como los steel, incorporados este año por primera vez. El baile completa ese recorrido solar en cuatro bloques: amanecer, día, enfrentamiento entre día y noche y una noche final cargada de fiesta. Una coreografía «viva», pensada para bailar cada día y para invitar al público a sumarse.