El Gévora no levanta cabeza ante el Llerenense

El Gévora continúa inmerso en una dinámica negativa que no encuentra final. El conjunto dirigido por Martín Fernández sumó una nueva derrota en el Municipal, la segunda consecutiva como local, tras caer por 1-2 ante el Llerenense, en un partido marcado por la falta de acierto verdinegra y la mayor efectividad del conjunto visitante. Pese a ello, los pedáneos resisten una semana más fuera de los puestos de descenso.

El encuentro comenzó de la peor manera posible para los intereses locales. En el minuto 9, Gabri Peguero adelantó al Llerenense y obligó al Gévora a remar a contracorriente desde muy temprano. La reacción no se hizo esperar y apenas cuatro minutos después Josito estrelló un disparo en el larguero, una ocasión que pudo cambiar el desarrollo del partido.

Lo que no encontró el Gévora en su primera llegada sí lo aprovechó el conjunto de la Campiña Sur. Esaul, en el segundo acercamiento visitante, firmó el 0-2, castigando con dureza la falta de contundencia local. Antes del descanso, el Llerenense rozó incluso el tercer tanto, pero Fran Fernández sostuvo a los suyos con dos intervenciones de mérito que mantuvieron al equipo con opciones.

Tras el paso por vestuarios, Martín Fernández agitó el banquillo y ajustó el planteamiento, logrando una clara mejoría. El premio llegó pronto, cuando Josito recortó distancias en el minuto 51, devolviendo la esperanza a la afición verdinegra y metiendo de lleno al Gévora en el partido.

El gol dio alas a los locales, que fueron claramente superiores en la segunda mitad. Isma Perera y Bachuri dispusieron de oportunidades claras para empatar, pero la falta de definición volvió a condenar a un Gévora que acumuló llegadas sin encontrar el premio final.

Pese al empuje y al dominio tras el descanso, el marcador no volvió a moverse y el Llerenense se llevó los tres puntos de Gévora. Los pedáneos alcanzan los once partidos consecutivos sin conocer la victoria, aunque se mantienen dos puntos por encima del descenso. La próxima jornada, el Gévora buscará romper la mala racha en su visita a Cabeza del Buey.